Super Bowl 2020: Historia de los Anillos de Campeón - Super Bowl XII

A lo largo de toda la historia del futbol americano, la NFL premia con el trofeo Vince Lombardi al equipo que consigue el campeonato, sin embargo, este no es el único reconocimiento que recibe la franquicia ganadora sino también todos los jugadores y entrenadores reciben un anillo conmemorativo luego de salir victoriosos en un Super Bowl.

Super Bowl LIV chiefs vs 49ers

Historia del anillo de Drew Pearson

Todo está listo para que el próximo 2 de febrero se lleve a cabo una edición más del Super Bowl LIV, en donde se enfrentarán los San Francisco 49ers vs los Kansas City Chiefs, en un duelo que promete ser vibrante de principio a fin disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Premio Vince Lombardi

A continuación te presentamos una de las historias más curiosas que envuelve a uno de los anillos del Super Bowl, en donde se demuestra que este distintivo es tan valioso sentimentalmente como el costo que estas sortijas llegan a alcanzar debido a los diamantes y joyas preciosas que estos contienen.

53 anillos del Super Bowl

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

SUPER BOWL XII 1977: DALLAS COWBOYS

El espectacular receptor abierto de los Vaqueros de Dallas, Drew Pearson, recuerda el terrible momento que vivió al perder su sortija. "Perdí el mío en Studio 54. No quería que me reconocieran o meterme en un lío, así que me lo saqué porque no quería estar exhibiéndolo", dijo Pearson.

Drew mostrando el anillo a una de sus fans

"Lo coloqué en el bolsillo de mi abrigo y todo estaba bien, pero luego empecé a bailar y me dio calor y me quité el abrigo. Cuando me lo volví a poner, el anillo no estaba. Entré en pánico".

Drew Pearson

Te puede interesar Super Bowl 2020: Horario, fecha y dónde ver en vivo Chiefs vs 49ers

Pearson habló con el manager del club, quien dijo que podía regresar a buscarlo cuando llegara el personal del limpieza. Cuando Pearson llegó a la habitación de su hotel, el anillo había sido encontrado. "Volví por la mañana y lo recuperé. Para que tengan una idea de lo noticioso que fue que perdiera mi anillo del Super Bowl en Nueva York -- salió en el New York Times. Lo cubrieron".

Anillo del Super Bowl XII Dallas Cowboys

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana