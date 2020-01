Super Bowl 2020 Historia de los Anillos de Campeón - Super Bowl VI

Todo está listo para que el próximo 2 de febrero se lleve a cabo una edición más del Super Bowl LIV, en donde se enfrentarán los San Francisco 49ers vs los Kansas City Chiefs, en un duelo que promete ser vibrante de principio a fin disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Roy Lee Jordan

Historia de la sirtija de Lee Roy Jordan

A lo largo de toda la historia del futbol americano, la NFL premia con el trofeo Vince Lombardi al equipo que consigue el campeonato, sin embargo, este no es el único reconocimiento que recibe la franquicia ganadora sino también todos los jugadores y entrenadores reciben un anillo conmemorativo luego de lograr el triunfo.

Lee Jordan fue condecorado en múltiples ocasiones

A continuación te presentamos una de las historias más curiosas que envuelve a uno de los anillos del Super Bowl, en donde se demuestra que este distintivo es tan valioso sentimentalmente como el costo que estas sortijas llegan a alcanzar debido a los diamantes y joyas preciosas que estos contienen.

Dallas Cowboys fue campeón en el Super Bowl VI

SUPER BOWL VI 1971: DALLAS COWBOYS

Esta peculiar historia la cuenta el Line Backer de los Dallas Cowboys Lee Roy Jordan, "Mi esposa me dio permiso para utilizarlo en la mano izquierda en vez de mi anillo de matrimonio", dijo Jordan sobre la sortija que ganó tras la temporada de 1971. "Me disloqué el dedo anular derecho tantas veces que no podía utilizarlo en ese dedo. La convencí de que tenía que usarlo. Parece que tuvo la sensación de que el matrimonio iba a funcionar, y dijo que estaba bien". Jordan y su esposa, Mary, han estado casados durante 55 años.

Anillo del Super Bowl VI

