Super Bowl 2020: Amari Cooper será agente libre en la NFL

Amari Cooper quien todavía es parte de los Dallas Cowboys, en un mes podría dejar el equipo si no llegan a un arreglo ambos y podría convertirse en agente libre de la NFL.

El receptor abierto de los Dallas Cowboys, Amari Cooper ha declarado que se mantiene tranquilo a poco más de un mes que se termine su contrato con el equipo de los Vaqueros y pueda buscar otra casa en la NFL.

"Lo estoy tomando día a día. Realmente no siento que no haya nada inminente. No estoy ansioso, no tengo miedo. Solo estoy viviendo la vida", dijo Cooper el jueves después de la práctica del Pro Bowl.

Cuando un periodista le preguntó el jueves qué influye en las decisiones en relación con ciudades menos deseables, como el ejemplo elegido por Buffalo del reportero, Cooper respondió con "ubicación, ubicación, ubicación". Cuando el periodista respondió con "dinero, dinero, dinero", Cooper dejó en claro que la compensación es significativa pero no lo más importante.

"No creo que todo se trate de dinero. Si eres un agente libre muy promocionado, te pagarán mucho dinero sin importar a dónde vayas. ¿Vale la pena ir a un lugar al que probablemente no quieras llegar tan lejos? , ¿podrías ser un tipo como yo, del sur de Florida, que nunca ha jugado un juego en la nieve?”, aclaró.

Cooper encontró tal éxito con su traslado de Oakland a Dallas, acumulando 1,914 yardas recibidas en 27 juegos jugados con Dak Prescott entre los últimos nueve concursos de la temporada 2018 y todo 2019. También completó su mejor temporada de su carrera en 2019 , registrando calificaciones altas en su carrera en yardas receptoras (1,189) y touchdowns (8).

Queda por ver si eso incluirá un nuevo contrato en Dallas o una mudanza a otra parte.

