Super Bowl 2018 se congela; se esperan -21 °C

Super Bowl 2018 se congela por una fuerte tormenta invernal que empezó a azotar las zonas de los Grandes Lagos, los Apalaches y en áreas alejadas de las cosas del noreste de Minnesota.

¡Pero no te preocupes! Aunque se esperan temperaturas hasta de -21°C, el campeonato entre New England Patriots y Philadelphia Eagles será en un estadio cerrado, el US Bank Stadium.

La ciudad de Minnesota amaneció con temperaturas de -18 grados centígrados o hasta -28 grados con el factor del viento, pero esto no ha hecho que los fanáticos y la emoción por el Super Bowl 2018 se enfríen.

La tormenta comenzó en las primeras horas con una caída de nueve ligera en el Valle de Ohio, los Grandes Lagos y el Norte, en especial en ciudades como Detroit y Columbus. Hacia el sur se registraron aguaceros y la costa este empezará a resentir una combinación de hielo y lluvia congelada.

El Super Bowl 2018, afirman expertos, será el más frio de la historia ya que se esperan temperaturas entre -13 grados hasta -21 grados.

En enero de 1982, en el Super Bowl XVI se alcanzaron -15°C y en 1972, en el Super Bowl VI, los Dallas Cowboys derrotaron a los Miami Dolphins con una temperatura de -8.8 grados.

Este domingo se juega el Super Bowl LII entre New England Patriots y Philadelphia Eagles en la ciudad de Minneapolis en la casa de los Vikings de Minnesota.

El súper domingo es un día especial para los estadounidenses y poco a poco para los aficionados de la NFL en todo el mundo donde se reúnen las familias y amigos para ver el desarrollo del encuentro que decide al campeón de la liga.

Siempre este día deja datos curiosos y cifras económicas en ventas que no dejan de sorprender.

Aquí algunas curiosidades que deja el Super Bowl:

- El fin de semana del Super Bowl es cuando más televisores nuevos se venden en Estados Unidos.

- 9 de los 10 programas más vistos en la historia de la televisión de Estados Unidos son Super Bowls. Solamente el final de M. A. S. H. Se encuentra en el Top 10.

- El día siguiente al Super Bowl, 6% de los empleados en Estados Unidos se reporta enfermo.

- El domingo del Super Bowl es el día con más accidentes de tránsito relacionados con el alcohol en todo el año.

- Aproximadamente 40 millones de mujeres se suman a la transmisión del Super Bowl, cifra superior a las que ven la entrega del Oscar.

- Sólo el Día de Acción de Gracias se consume más comida que el del Super Bowl.

- El fin de semana del Súper Tazón es cuando menos bodas se registran en Estados Unidos.

- El equipo ganador se llevará el trofeo Vince Lombardi, el cual está elaborado en plata por Tiffany & Company. Su valor aproximado es de 25,000 dólares.

- Se dice que un 14% de los estadounidenses estarían ante la televisión en ves que en el parto de su hijo por no perderse la Super Bowl.

- El propietario de los Chiefs de Kansas City, Lamar Hunt, se le ocurrió el nombre de Super Bowl al ver a su hijo jugar con una pelota a la que se conocía como super ball’.

- Katy Perry es la segunda artista más joven que ha encabezado un Súper Tazón con 30 años BritneySpears lo hizo en 2001 con 19.

- En el Super Bowl LII se consumirán un total de 1.035 millones de alitas de pollo, acompañadas de unos 14.000 millones de patatas fritas, de guacamole se podrían consumir unas 3.5 toneladas, y unas 4 millones de pizzas.

- Los momentos seleccionados para ir al baño son el final del primer cuarto, el medio tiempo y la entrega de trofeos, aunque el pico más alto es por supuesto el medio tiempo.

- “Los años maravillosos” ha sido la serie más exitosa que se ha trasmitido luego del súper partido.

Mhoni Vidente revela al equipo ganador del Super Bowl LII

Hoy se llevará a cabo la edición 52 del Super Bowl, donde se enfrentarán los Patriotas (New England Patriots) vs Águilas (Philadelphia Eagles), el público ya tiene a su equipo favorito, pero Mhoni Vidente tuvo una predicción y a unas cuantas horas de que se lleve a cabo la final, compartió quién será el ganador.

A través de un programa de radio, Mhoni habló detalladamente sobre el indiscutible vencedor y al jugador que destacará:

"Va a ganar Super Bowl… ¡Patriotas!"

"Va a ganar Super Bowl… ¡Patriotas! Da la casualidad, amigos, que el año pasado Patriotas fue contra Halcones y otra vez un ave, ahora va a ser contra Águilas. Así que en mi pronóstico, en mi predicción el Super Bowl va a ser para Patriotas.

¿Por qué Patriotas están ganando, aparte de Tom Brady que es buenísimo? Como que Estados Unidos ahorita está en una dimensión de ser muy patriotas con ellos mismos", aseguró la astróloga cubana, quien en estos días ha estado muy acertada.