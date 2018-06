Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

Un grupo de amigos extremadamente 'buena onda', no quisieron que su amigo se perdiera la vivencia de la aventura mundialista y tomaron la decisión de llevarlo a territorio ruso con un póster de su imagen completa con la leyenda "Mi vieja no me dejó".

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

Por la razón de que su mujer no le dio permiso de viajar al Mundial, sus camaradas se dieron el tiempo para tomarse algunas fotografías con su cuatache en distintos puntos de Rusia.

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

Bebiendo cerveza, modelando en las calles, descendiendo del autobús y portando un gran sombrero mexicano, el hincha 'aparece' con sus amigos en manera de burla.

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

El innovadora plan logró que los que serían sus acompañantes de viaje no sufrieran su ausencia a unos días de que empiece la máxima fiesta del futbol.

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

Consiste en un grupo de aficionados de Durango que compraron un camión y lo arreglaron para trasladarse a Rusia. Para llegar hasta tierras mundialistas lo enviaron en barco a Portugal y se echaron todo el rumbo a Rusia manejando.

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan

Su esposa no lo dejó ir al Mundial Rusia 2018 y sus amigos se burlan