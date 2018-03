"Su entrenador es un pendejo": Canelo Álvarez arremete en contra de Gennady Golovkin

Falta muy poco para el segundo encuentro entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin, pero los pugilistas ya comenzaron a calentar la pelea. El boxeador mexicano reveló en una entrevista que no está de acuerdo con la forma de entrenar del coach del kasajo e incluso lo insultó abiertamente, llamándolo pendejo.

Abel Sánchez es el entrenador de 'GGG'. El coach mexicano expresó que en la primera pelea ante Golovkin, 'Canelo' huyó de su contrincante y que por eso obtuvo el empate. Ante ello, el boxeador jaliscience saltó a defenderse y cargar en contra de su compatriota ante las cámaras de Golden Boy Promotions.

"No lo sé, pero si lo cree es un pendejo", sentenció 'Canelo' ante el comentario de Sánchez acerca de su técnica. La promotora subió a Instagram dos videos en los cuales se muestran unos breves fragmentos del interrogatorio. "No me molesta. Él cree que es un gran entrenador, pero no sabe de boxeo".