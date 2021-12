Steven Gerrard, estrella de la Premier League dio positivo a COVID-19

Han dado a conocer que Steven Gerrard, el entrenador inglés de 41 años de edad, dio positivo a COVID-19. La estrella de la Premier League estará ausente en el Boxing Day. Regresará nuevamente a sus actividades hasta el próximo 2022. El entrenador tendrá que seguir los protocolos del club y liga; se mantiene aislado.

Y es que a principios del mes de diciembre reportaron que el fútbol inglés se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, incluso en las últimas semanas informaron que varios partidos han sido aplazados por los contagios de la enfermedad. Cabe mencionar que Gerrard estaría fuera por dos semanas.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que la Premier League reportó 42 casos positivos de COVID-19 en varios clubes, en la primera semana de este mes se registró la mayor cantidad de casos de contagios en la liga en un período de siete días. Recordamos que en enero se reportaron 40 casos.

Steven Gerrard dio positivo a COVID-19

Ex futbolista dio positivo al virus

Reportaron a través de un comunicado que en la Jornada 19 no podrán ver al ex futbolista, el Aston Villa confirmó que el entrenador no podrá asistir a los próximos partidos de la Premier League contra el Chelsea y Leeds United, estará aislada después del resultado positivo al virus.

Por su parte, la directiva de los “Villans” espera que el Director Técnico regrese el próximo 2 de enero cuando el equipo enfrente al Brentford. Recordamos que este domingo 26 de diciembre suspendieron dos partidos correspondientes al "Boxing Day". El Wolves FC se vio afectado por la decisión.

Partidos de hoy de la Jornada 19 de la Premier League

Partidos de la Premier League

A las 16:00 horas dará inicio los enfrentamientos simultáneos entre Norwich contra Arsenal, Manchester City ante Leicester, Tottenham contra Crystal Palace y West Ham ante Southampton. Mientras que a las 18:00 horas seguirá el duelo entre Aston Villa contra Chelsea, el actual campeón de Europa.

Y para cerrar el Boxing Day se llevará a cabo el partido entre el Brighton contra Brentford a las 21:00 horas, por lo que serán seis partidos esperados por los aficionados ingleses que acudirán a los estadios para disfrutar de los duelos de este 26 de diciembre del 2021, pero el entrenador Steven Gerrard, estrella de la Premier League no estará presente.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!