Stephen Amell se lesionó la espalda cuando rodaba escena de lucha libre en Heels

Stephen Amell se está recuperando después de lesionarse la espalda a principios de esta semana mientras filmaba Heels, el drama de lucha de Starz con sede en Atlanta, según reveló el medio TVLine.

"Mientras realizaba un truco en el set de Heels esta semana, Stephen Amell sufrió una lesión en la espalda", confirma un representante de Starz.

“Después de una evaluación médica, ahora está descansando y recuperándose en casa, anticipando su regreso al set. La producción continúa mientras se recupera".

Stephen Amell fue evaluado inmediatamente por el médico en el set de la serie y los coordinadores de acrobacias / lucha libre luego de su lesión, que ocurrió mientras ejecutaba una acrobacia ensayada cuidadosamente, según el estudio.

Por la dificultad de las escenas, se requiere que Heels tenga un coordinador de acrobacias, así como un equipo que incluya tanto entrenadores de acrobacias como de lucha, para estar en el set mientras los actores participan en actividades físicas.

La noticia de la lesión de Stephen Amell llega pocos días después de que el actor de The CW revelara que recientemente luchó contra el COVID-19.

En el último episodio del podcast, "Inside of You" de Michael Rosenbaum, que se grabó el 20 de octubre, una semana antes de su lanzamiento, Stephen Amell guió a los oyentes a través de su experiencia de dar positivo, estar en cuarentena y, finalmente, obtener la autorización para volver al set.

“Cuando obtuve la prueba positiva, para mí se convirtió en, '¡Santo cielo! Acabo de destruir este programa porque soy el número uno en la hoja de llamadas y trabajo todos los días, más o menos", dijo el actor.

“Estoy pensando, '¡Mierda! Tendrán que cerrar la producción. Todavía no hemos terminado con el primer bloque de dos episodios. ¿Acabo de arruinar esto?'"

Ambientada en una comunidad muy unida de Georgia, Heels sigue una promoción de lucha de propiedad familiar en la que dos hermanos y rivales pelean por el legado de su difunto padre. En el ring, alguien debe jugar al tipo bueno y alguien debe jugar a su némesis. Pero en el mundo real, esos personajes pueden ser difíciles de cumplir (e igual de difíciles de dejar atrás).

Heels está protagonizada por Amell como Jack, el carismático villano - o heel - de la Duffy Wrestling Association; Alexander Ludwig (Vikings) como Ace, el hermano menor de Jack; Kelli Berglund (Now Apocalypse) como Crystal, una asistente de luchadora de 20 años que anhela competir; Alison Luff será Staci, la joven matriarca reacia de la empresa de lucha familiar; y Mary McCormack (In Plain Sight) como Willie, el socio comercial de Jack y el cerebro detrás de la organización de lucha local.

Antes de Heels, Stephen Amell pasó ocho temporadas interpretando a Oliver Queen en Arrow de The CW, y crossover del Arrowverse como The Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow de DC. También ha trabajado en Private Practice de ABC, Hung de HBO y The Vampire Diaries de The CW.

