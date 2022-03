Spartak Moscú responde a expulsión de la Europa League por invasión en Ucrania

Tras ser expulsado de la Europa League debido a las operaciones militares de Rusia en Ucrania, el Spartak Moscú reaccionó en contra de las decisiones de la FIFA y la UEFA, asegurando que se han visto ‘forzados’ a obedecer.

Más temprano este lunes, el organismo regulador del fútbol europeo y la FIFA emitieron un comunicado en el que anunciaron que Rusia, su selección nacional y sus clubes, serían expulsados de todos los torneos intercontinentales e internacionales con efecto inmediato.

Al respecto el Spartak, que esperaba enfrentar al RB Leipzig de Alemania en los octavos de final de la Europa League, calificó su expulsión del torneo como “extremadamente preocupante”.

Spartak Moscú tras su expulsión de la Europa League

El Spartak Moscú se mostró muy inconforme con su expulsión.

En su comunicado, el club de la capital rusa lamentó que la decisión de la UEFA y de la FIFA “anule” sus esfuerzos en la Europa League “por razones que están muy lejos del ámbito deportivo”, en perjuicio de sus “millones” de fanáticos dentro y fuera de Rusia.

"Spartak tiene millones de fanáticos no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Nuestros éxitos y fracasos unen a personas de docenas de países diferentes. Creemos que el deporte, incluso en los momentos más difíciles, debe tener como objetivo construir puentes, y no quemarlos. Nos vemos obligados a obedecer una decisión con la que no estamos de acuerdo”, dijo el equipo.

"Por ahora, nos centraremos en las competencias nacionales y esperamos un rápido logro de la paz que todos necesitan", añade.

¿Qué pasará con el partido contra Leipzig?

La expulsión del Spartak le dio el pase automático al RB Leipzig a octavos.

La llave de estos octavos de final en el torneo continental que enfrentaría a los rojiblancos con el Red Bull Leipzig sería el 10 y el 17 de marzo, pero tras la decisión de la FIFA y la UEFA el club alemán ha obtenido su pase a cuartos de manera automática.

Anteriormente, antes de que los rusos fueran expulsados del Mundial de Qatar, Suecia y Polonia advirtieron que no jugarían el partido de repechaje contra Rusia debido a los acontecimientos en Ucrania. La Verdad Noticias.

