"Soy mejor que Chicharito", juvenil de Chivas

Resulta difícil que un aficionado de Chivas tenga una reacción cuando escucha el nombre de Sebastián 'Chevy' Martínez. Por lo menos hasta el jueves pasado, cuando llegó a ser el único mexicano en una lista de la publicación inglesa The Guardian acerca de los 60 mayores talentos del balompie nacidos en el año 2001.

Comparación con Chicharito

Cabe destacar que The Guardian afirmó que posee mayor talento que el máximo anotador en la historia de la Selección de México, Javier 'Chicharito' Hernández.

"Me siento muy halagado y me motiva que me comparen con un histórico de la Selección; para mí representa una figura de inspiración; él nunca se da por vencido y lucha por lo que quiere; a mí todavía me falta mucho por aprender".

También te puede interesar: Conoce a Sarah Kohan, la nueva conquista de "Chicharito" (FOTOS)

"Soy mejor que Chicharito", juvenil de Chivas

"Ahí sí, para que veas, soy más bueno que él (risas), pienso que el olfato goleador lo tenemos ambos, siempre estamos en los momentos importantes, tenemos movimientos de desmarque parecidos, nos entregamos en la cancha y tenemos buen juego aéreo a pesar de la estatura (Chevy mide 1.69), y nos entregamos para el equipo con buen juego de espaldas a la portería", aclaró el muchacho delantero, quien tiene un promedio de gol en cada duelo que ha jugado como titular con Chivas Sub 17.

"Soy mejor que Chicharito", juvenil de Chivas

El lugar de nacimiento de Sebastián es en Coatzacoalcos, Veracruz, municipio próximo a Villahermosa, a donde se fue a vivir desde muy chico. Defendía los colores del Colegio Americano en la Liga Francisco Rosas Ángel (la misma de donde surgieron los hermanos Diego y Mauro Lainez), hasta que lo contrató la filial de Chivas en la capital tabasqueña en 2012. Dos años más tarde, dejó lo que ya tenía conocimiento ahí para militar en la Categoría Sub 13 del Rebaño en Guadalajara, Jalisco.