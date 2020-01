¡Sorprendente! ¿Jugador de hockey anotó con la cabeza?

Uno de las anotaciones más épicas para este nuevo año 2020, sucedió en el encuentro que sostuvieron Tampa Bay Lightning quienes vencieron a Ottawa Senators en el majestuoso Canadien Tire Centre en la liga National Hockey League (NHL), en el que culminó a favor de los visitantes, sin embargo, en mencionado encuentro ocurrió una jugada que para mala fortuna no fue tomado en cuenta por el referee.

El tiempo iba marchando y los Senators perdiendo 4-3, la afición alentaba en todo momento, al tiempo le restaba 1:09 tiempo culminarlo, entonces apareció Colin White, disparó pero el disco quedó en el aire, pero no contaron con la astucia del jugador que aprovechó a meterla como fuera y no le quedó otra opción que en un cabezazo, el portero rival Curtis McElhinney no llegó el tiempo, pero el árbitro no lo tomó en cuenta.

La anotación que le está dando la vuelta al mundo

Colin White tried heading the puck into the net.. ���� pic.twitter.com/5X4EFT47Tp — Hockey Central (@HockeyCentraI) January 5, 2020

De acuerdo a las reglas del Hockey sobre hielo establece que los goles no son válidos "cuando un jugador atacante ha dirigido, golpeado o arrojado el disco a la red con algo que no sea con un stick. Cuando esto ocurre, si se considera que se hizo deliberadamente, entonces la decisión será anular el gol. No se puede marcar un gol cuando el disco ha sido golpeado deliberadamente con cualquier parte del cuerpo del jugador atacante en la red".

"Fue solo una cosa en el momento", dijo White después del juego. "Realmente no sabía la regla. Pensé que simplemente en intentar eso", añadió.

VÍDEO | Colin White hace historia en la NHL marcando un gol de cabeza: el público y sus propios compañeros no se lo podían creerhttps://t.co/G6GRcnAPa6 pic.twitter.com/BSAyC2cb4J — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) January 6, 2020

La National Hockey League es la mejor liga de Hockey sobre hielo del continente, el cual reúne a miles de espectadores y se vuelve un espectáculo llamativo para los Estado Unidos, entre los equipos con mayor trascendencia en mencionada competición se encuentra : Washington Capitals, Pittsburgh Penguins, Edmonton Oilers, Toronto Maple Leafs, Chicago Blackhawks, New Jersey Devils, entre otros.

