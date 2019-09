Soraya Jiménez: 19 años de una leyenda que descansa junto a los Dioses del Olimpo

Quién no recuerda aquellos Juegos Olímpicos de Sydney 2000 cuando todas nuestras miradas y esperanzas estaban fijadas en una sola mujer, Soraya Jiménez Mendivil, quien maravilló al mundo entero con sus espectaculares hazañas, en una disciplina, que hasta entonces sólo permitía la participación de hombres.

Soraya Jiménez en Sydney 2000

Fue un 18 de septiembre del año 2000, cuando Soraya Jiménez escribiría su nombre con letras de oro en el Olimpo para que los Dioses lo recordaran para toda la eternidad. La atleta mexicana fuera de serie marcaría un parteaguas en el deporte femenil dentro de los Juegos Olímpicos, al hacer historia y convertirse en la primer mujer que conseguía una medalla de oro en la disciplina de halterofilia en Sydney 2000.

El sonido de la chicharra anunciaba que el levantamiento había sido válido, Soraya dejó caer la pesa, y con el puño en alto brincó celebrando eufórica la medalla de oro, mismsa que tanto tiempo había buscado y que finalmente encontraría en Australia. Logrando elevar la bandera nacional en todo lo alto, mientras se entonaba el Himno Nacional Mexicano en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Sydney.

Todos recordamos aquella Soraya con el rostro enrojecido; las venas saltando de su frente, los brazos extendidos soportando los 127 kg de la pesa, y unas poderosas piernas que terminarían por ceder debido a la gran cantidad de peso, sin embargo, la mexicana logró lo que ninguna otra mujer de México, ni del mundo, había podido conseguir en una competencia olímpica, una medalla de oro en halterofilia.

Soraya Jiménez levantó 222.5 kilos, 95.0 de arranque y 127.5 de envión, en la división de los 58 kilos, lo que la llevó a pararse en la posición más alto del podio, Logrando una de las hazañas màs memorables de esta disciplina con tan sólo 23 años de edad.

#TalDiaComoHoy hace 19 años, Soraya Jiménez de México ���� ganó la medalla de oro �� en halterofilia (categoría 58 kg) de los #JuegosOlimpicos de #Sidney2000. @COM_Mexico @iwfnet pic.twitter.com/5lPZDmUzb5 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) September 18, 2019

Durante los años siguientes Soraya pagaría caro el precio de convertirse en una leyenda, ya que ya que fue operada 14 veces de su rodilla izquierda, de las cuales; cinco fueron antes de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, por lo que no pudo defender su medalla. Su última participación fue en los Juegos Panamericanos Río 2007, donde enfermó de influenza tipo B, lo que ocasionó que le extirparan el pulmón derecho.

Sin embargo, sus grandes logros seguirían cobrando factura pues años después contrajo influenza A-H1N1, padecimiento que la mantuvo en coma durante 15 días,

“me ha dado influeza tres veces, la bacteria acabó con mis defensas, mi organismo ya no las produce, y una simple gripa me la deben cuidar al máximo, porque se puede convertir en pulmonía y mandarme al hospital. Sufro de broncoespasmos en la laringe y ya he tenido cinco paros cardiorrespiratorios”, dijo en una entrevista la inigualable deportista.

"Le costó caro ser leyenda"

Lamentablemente la historia de esta gran atleta fuera de serie llegaría a su fin, luego de que Soraya falleció mientras dormía el 28 de marzo del 2013 a causa de un infarto al miocardio, a sus 35 años de edad. En su funeral, su hermano José Luis mencionarçía una desgarradora frase que se quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los que la vimos ascender al Olimpo: “le costó caro ser leyenda”.

