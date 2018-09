"Somos de la ciudad más peligrosa y no matamos gente", Barra de FC Juárez

Realizaron un viaje de 26 horas dentro de una camioneta partiendo desde la Ciudad Juárez para asistir al Coloso de Santa Úrsula y disfrutar del encuentro entre el América y FC Juárez, y lo hicieron sin la necesidad de realizar algún acto violento como ellos mismos lo mencionan.

Estamos hablando de la porra de animación del club fronterizo, que contemplan drásticas las medidas que planea implementar la Liga MX con todas las barras en México.

“Todos han estado en esas situaciones y no creo que por esas barras se tengan que llevar a las demás barras de México. Esa es una alerta para la gente”, declaró Pino, como se nombró el seguidor antes del partido de Octavos de Final del a Copa MX.

“No me quiero meter con una barra ni con la otra. No es de mi interés lo que haya pasado. Nosotros somos un grupo de animación de la ciudad más peligrosa del mundo y no por eso tenemos que andar matando gente”.

Por nada se perdían el partido

El aficionado resaltó que fueron 15 los fans de FC Juárez quienes se trasladaron desde Chihuahua en camioneta para arribar al partido en el Estadio Azteca y alentar a su club sin darle importancia al cansancio debido al viaje.