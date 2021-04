Solskjaer recuerda la traición de Carlos Tévez hacia el Manchester United 

Hace poco más de una década, el delantero argentino Carlos Tevéz se ganó el rencor y desprecio de los hinchas del Manchester United, luego de tomar la decisión de fichar con el conjunto del Manchester City, rival más odiado de los Red Devils.

Sin embargo, parece que ni el tiempo logrará borrar de la mente de todos los aficionados de Old Trafford, este duro golpe propinado por el ex seleccionado nacional albiceleste, así lo demostró el actual técnico del United, Ole Gunnar Solskjaer.

De acuerdo con información de medios ingleses, este lunes el director técnico del Manchester United descartó el fichaje de Sergio Agüero, asegurando que no espera que un jugador que estuvo 10 años en un equipo pase al eterno rival.

Solskjaer recordó la puñalada por la espalda que Carlos Tévez le dio al United.

Solskjaer reventó a Carlos Tévez

Las declaraciones del estratega noruego calaron hondo en la memoria de la afición del United, ya que de manera inmediata los hinchas entendieron que el timonel de los Red Devils se refería al legendario Carlos Tevez.

"No esperaría que ningún jugador que haya jugado en un club durante diez años quiera ir a su rival de la ciudad. Eso no es para mí. Sé que somos profesionales pero cuando juegas para el United no vas al City”, señaló Solskjaer,

A pesar de que el dardo envenenado fuero directo y a la yugular, Ole Gunnar Solskjaer prefirió no revelar el nombre del jugador que cometió tal traición a la escuadra inglesa, sin embargo, dejó en claro que se refería al famoso “Apache”.

“Hemos tenido ejemplos de eso y realmente no estoy de acuerdo. No diré nombre pero ya saben a quién me refiero", indicó en conferencia de prensa luego de los cuestionamientos sobre la posible llegada del “Kun” Agüero.

Cabe recordar que Carlos Tevez dejó a ala escuadra del Manchester United en el año 2009, para convertirse en nuevo jugador del Manchester City, quien pagó un total de 35 millones de euros por los servicios del argentino que en ese entonces contaba con 25 años de edad.

