"Sólo saldré si no me quieren"; Herrera, dispuesto a continuar con Porto

El atacante mexicano, Héctor Herrera, afirmó que su deseo es continuar vistiendo la camiseta del Porto, club con el que acaba contrato a finales de la Campaña 2018-19.

“Solo saldré si no me quieren aquí o si deciden que me quieren vender", declaró el centrocampista al Diario A Bola.