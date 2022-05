Socio del Club Atlas Colomos entra al lugar con supuestas mujeres nudistas

Las autoridades del Club Atlas Colomos expulsaron a uno de sus socios, el cual metió a damas de compañía a la alberca del club como un acto de revancha, se dice, contra su esposa que le fue infiel, según informa el portal SDP Noticias.

A través de un comunicado, los directivos del club tapatío ubicado en la zona de Colomos, dio a conocer que no permitirán acciones de este tipo, ya que al mismo acuden familias y niños que fueron vulnerados.

“Ante las graves violaciones a diversos protocolos y disposiciones contenidas en nuestro reglamento por parte de un asociado, se inició de manera inmediata un procedimiento interno de investigación”, expresó el Club Atlas Colomos.

El Club Atlas suspendió a dicho socio

Sin embargo a otros visitantes del club no les hizo gracia que estás señoritas bien proporcionadas estuvieran paseando por las albercas de niños, y claro que hubieron reclamos. pic.twitter.com/1R1TCBjoVz — Amigo Incómodo (@IncomodoGDL) May 10, 2022

“Se determinó suspender los derechos del asociado conforme lo establece la normatividad de nuestra institución. Club Atlas externa que cualquier situación que violente el Reglamento y los valores de nuestra comunidad, serán sancionados con todo rigor”.

La historia del socio del Club Atlas Colomos que ingresó con damas de compañía a las instalaciones, se basa en lo siguiente, según se ha filtrado en redes sociales. El pasado domingo, “un caballero tomó la decisión de contratar e invitarlas a pasar la tarde”.

Se asegura que son damas de compañía porque algunas de las mujeres que aparecen en las fotografías y videos retozando en el Atlas Colomos, también se encuentra en una página de un servicio de citas.

¿Qué sucedió en el Club Atlas Colomos?

Las mujeres pasearon por las albercas del club, junto con las familias, niños, jóvenes y adultos, algunos escandalizados por el espectáculo que se estaban dando. Además del desfile que se dio, las modelos estuvieron bailando con música en alto volumen, además de realizar un escándalo.

El socio y sus acompañantes, pasaron la tarde y se retiraron, llevándo la fiesta a otra parte. “Al güey, su vieja le puso los cuernos. La vieja le quiso quitar la membresía del club y él dijo no: ‘tú no me vas a quitar la membresía del club, sino ellos”, indica un video que circula en redes sociales.

