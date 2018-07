"Sinha" reprueba actitud de Neymar

Antonio Naelson, mejor conocido como "Sinha" piensa que la actitud demostrada por el brasileño Neymar Jr en el encuentro frente a México, en los Octavos de Final de la Copa del Mundo Rusia 2018, es antideportiva, tomando en cuenta también de que el crack brasileño cuenta con el talento para no tener que recurrir a fingir faltas.

"No me gustan esas actitudes, dentro de mi forma de ver y de actuar nunca pensé que el fingir y el decir que te pegaron sin haberlo hecho, a mí se me hace que es una actitud antideportiva, creo que tiene mucho futbol como para andar pensando en fingir cosas, pero bueno es su forma de ser y nosotros tenemos que respetar", declaró el ex jugador, que ahora se desempeña como directivo en el Club Toluca.

No hay duda de que "Sinha" es un crítico autorizado para hablar de la Selección Mexicana y comentó que desearía que existiera mayor continuidad, pero vería de buena forma que Ricardo La Volpe regresara al banquillo del Tricolor.

"Sería interesante que los procesos fueran más largos pero si en ese lapso que estuvo el profesor (Juan Carlos) Osorio hubo tantas críticas no sé si sea lo conveniente que siga", mencionó.

Juan Carlos Osorio

Y añadió que "(La Volpe), a mí, en lo personal sí me agrada, es un tipo que conocemos perfectamente cómo trabaja, sabemos que va a sacar mucho jugo a los futbolistas jóvenes y hoy por hoy México tiene una gran camada de jugadores jóvenes que se puede aprovechar".