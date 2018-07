"Sin resultados no somos diferentes", Carlos Vela

Carlos Vela, el delantero de la Selección Mexicana, no pudo esconder su tristeza y decepción luego de que México fuera eliminado del Mundial Rusia 2018 a manos de Brasil, ya que admitió que todo el plantel trabajó física y mentalmente para conseguir la clasificación por primera ocasión en 32 años a los Cuartos de Final.

“Cada Copa del Mundo es diferente. No podemos hablar de otros procesos. Veníamos con una mentalidad muy positiva para poder romper nuestras propias barreras, pero no pudo ser. Al final, Brasil tuvo la fortuna de esos dos tiros en los que le tocaron los rechaces y aprovecharon las oportunidades. No fue una victoria fácil para ellos, pero nos volvemos a quedar en el mismo lugar”, señaló.

“Es complicado. Si no hay hechos o resultados no puedo decir que somos diferentes. Tenemos que seguir trabajando y dar la cara por el futbol mexicano”, puntualizó.

El Bombardero llevó a cabo una introspección de la actuación del equipo y expuso su lamento tras la derrota por marcador de 3-0 contra Suecia en la Fase de Grupos, pues estaba consciente que, de ganar ese partido, habrían evitado a Brasil y probablemente la historia habría sido diferente.

“Si hubiéramos ganado o empatado habríamos enfrentado a otro rival, nos habría otras posibilidades, pero no fue así. Quisimos plantarle cara a Brasil que es uno de los mejores equipos del mundo y no nos dio. Aprovecharon las jugadas clave y se llevaron la victoria”, agregó Vela, quien tuvo duda al momento de responder si este marcador reflejaba la realidad del futbol mexicano.