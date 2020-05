Sin fecha el regreso de la NBA a las duelas

La Junta de Gobernadores de la NBA se reunió nuevamente en la tarde del viernes 29 de mayo, sin que se llegara a una acuerdo sobre cuántos equipos deberían estar de vuelta en las canchas para la reanudación prevista a finales del mes de julio. La actual temporada regular se encuentra interrumpida por la pandemia del coronavirus.

Por otro lado, según una fuente de The Associated Press, el Comisionado Adam Silver aún está recopilando información sobre los múltiples formatos de competición que van desde 16 a los 30 equipos en un mismo escenario, que sería el ESPN Wide World of Sports complex cerca de Orlando, Florida.

Sin fecha para el regreso de la NBA

La NBA analiza planes para regresar

Según informaron diferentes medios de comunicación tras la reunión de la Junta de Gobernadores de la liga, todavía no se ha decidido el modo en el que regresará la competición debido a que todavía se está debatiendo el formato.

Una de las ideas de la NBA sería traer de vuelta 20 equipos, posiblemente algunos más, pero no todos los 30. Otro plan discutido el viernes permitiría a cualquier equipo a seis partidos de distancia del octavo clasificado tomar parte de la reanudación de la temporada, un escenario en el que, según la clasificación actual, regresarían 13 equipos de la Conferencia Oeste y nueve de la Conferencia Este.

Adam Silver comisionado de la NBA

Silver, que ha estado trabajando estrechamente con la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA), no ha revelado cuándo o cómo se tomará una decisión formal. ESPN informó que la liga está planeando una votación el jueves para ratificar cualquier propuesta que el Comisionado recomiende.

La NBA se encuentra suspendida desde el mes de marzo

Los New York Knicks y Washington Wizards abrieron sus instalaciones el viernes por primera vez desde que se decretó el cierre, y los Boston Celtics dijeron que harán lo mismo el lunes. Los únicos equipos que quedan en este momento sin un plan de reapertura conocido para sus instalaciones son Detroit Pistons, San Antonio Spurs y Golden State Warriors pese a que la liga aprobó la desescalada a comienzos del mes de mayo.