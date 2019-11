Sin Cara deja la WWE al considerar que no era valorado| Gallo Images

Confirma su salida. El luchador profesional mexicano, Sin Cara, anunció su baja de la promotora de la lucha libre, la WWE. A través de su cuenta de Twitter, el gladiador de los cuadriláteros reveló las razones por las que dejó a la empresa.

"Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron; sin embargo, me di cuenta de que estoy atrapado en un lugar donde no se me valora como atleta o talento. He trabajado duro y honestamente durante muchos años para pulir mi oficio, he sido leal, respetuoso, un jugador de equipo, de apoyo, y he esperado pacientemente la oportunidad de mostrarle al mundo todo lo que puedo hacer.

Falto motivación por parte de la promotora

"Desafortunadamente, después de todos estos años, esa oportunidad nunca llegó ni siento que alguna vez llegará mientras permanezca donde estoy. Los mejores años de mi carrera profesional en la lucha libre están por venir. Este no es el final, al contrario, este es el comienzo del próximo capítulo y estoy emocionado de lo que depara el futuro", sentenció.

Sin Cara en acción de la WWE.

A principios de 2019, el mexicano había renovado su contrato por tres años con la WWE, sin embargo, a pocos meses de fin alizar el año tomó la decisión de renunciar el mismo.

Fue en el 2009 que el luchador mexicano se integró al mundo de la WWE , en donde luchó bajo el nombre de “Hunico” para posteriormente adoptar el actual. Durante estos 10 años dentro de la empresa, consiguió el campeonato de parejas NXT junto a Kalisto.

