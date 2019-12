Sin Cara aparece en la AAA con espectacular show

Un show sorprendente, fue el que se vivió en la Arena Ciudad de México por parte de la AAA en la denominada “Guerra de Titanes”, en donde el ex luchador de la WWE, Sin Cara sorprendió a todos los asistentes para ayudar a su compañero Pegano, quien estaba siendo embestido por el terrorífico Killer Kross y quien también aprovechó hacer una promoción argumentando que desde ese momento ya empezará a ser parte de la empresa más importante de Lucha Libre en México

Siempre se tornó como una tentativa a mediados del 2019 de que el luchador mexicano más destacado en Estados Unidos vendría a trabajar a México, sin embargo hace unos días Sin Cara publicó en sus redes sociales la liberación de su contrato con la WWE, por fortuna hace uno días de deslindó de la marca estadounidense para tomar rumbo en otros lados.

¡Gran aparición en la AAA!

"He sido leal, respetuoso, un jugador de equipo, un seguidor y he esperado pacientemente la oportunidad de mostrarle al mundo todo lo que puedo hacer. Desafortunadamente, después de todos estos años, esa oportunidad nunca llegó y me siento así. Nunca vendrá mientras me quede en el lugar en el que estoy”. La semana pasada la WWE aceptó su petición y junto a Luke Harper, Konnor y Viktor fueron despedidos.

La vida te da sorpresas

Antes de iniciar la pelea, el mexicano publicó ven su cuenta de twitter, en donde se le puede apreciar con una nueva mascara con la descripción siguiente: "La vida te da sorpresas. Las sorpresas te dan vida, ¡oh Dios!” y efectivamente sorprendió a toda la Arena México con su aparición.

Cabe mencionar que el personaje de Sin Cara ha sido realizado por diferentes luchadores, esta vez es interpretado por Jorge Arias quien ha luchado anteriormente en AAA bajo el personaje de "Incognito" entre el 2004 y 2005, quien tuvo una buena aceptación por el público.

