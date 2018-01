Simone Biles multimedallista olímpica acusa también a Larry Nassar de abuso sexual.

Simone Biles de 20 años de edad dio a conocer que fue una víctima más de abuso sexual por parte del Larry Nassar, quien fungiera como médico del equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos y quien fue condenado a 60 años de prisión por cargos relacionados con pornografía infantil.

Fue mediante sus redes sociales que dio a conocer su caso de abuso sexual por parte de quien fuera médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos y tras varias semanas analizando si haría público o no su caso.

Últimamente me he sentido un poco rota y cuanto más trato de apagar la voz en mi cabeza, más fuerte grita. No tengo miedo de contar mi historia. Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar", afirmó la diez veces campeona mundial de gimnasia en su publicación de Twitter.