Simona Halep, la tenista que sacrificó sus senos para ganar Wimbledon (VIDEO)

Simona Halep, la tenista que sacrificó sus senos para ganar Wimbledon

Algunas personas retóricamente darían su "brazo derecho para ganar Wimbledon" pero Simona Halep, literalmente, tuvo que sacrificar partes del cuerpo para llegar a la cima del tenis.

Con una talla de pecho de 95 cm siendo talla 34D se estaba interponiendo en el camino de su sueño deportivo, así que pasó por el quirófano a la edad de 17 años para hacerse una cirugía de reducción mamaria.

Halep, quien derrotó a la siete veces campeona Serena Williams en la final de Wimbledon, explicó el motivo:

"Era el peso lo que me preocupaba. Mi capacidad de reaccionar rápidamente, mis senos me incomodaban cuando jugaba”.

"Tampoco me gustaban en mi vida personal. Me hubiera ido a la cirugía incluso si no hubiera sido deportista", dijo

La operación de 2009 hizo que Halep pasará a usar una talla 34C y comenzó un ascenso lento pero constante a través de los rankings.

Su año más importante llegó en 2013, cuando ganó seis títulos de la WTA y entró en el top 10 por primera vez.

Al año siguiente, se hablaba de una contendiente para los títulos de Grand Slam.

Halep tuvo su primera oportunidad de conseguir un Major ese año en París, pero perdió en la final ante Maria Sharapova.

A pesar de subir al número 2 en el ranking mundial, no pudo alcanzar otra final de Slam hasta 2017.

Su gran oportunidad volvió a venir a París y la arruinó. Liderando por un set y rompiendo contra la letona Jelena Ostapenko, perdió el partido y la oportunidad de convertirse en la número 1 del mundo.

Halep llegó a la cima más tarde en 2017, pero vino con el estigma de haberlo logrado sin ganar un Slam.

En el Abierto de Australia de 2018, llegó hasta la final, pero en la batalla de las maravillas Slamless, perdió con Caroline Wozniacki.

El pasado sábado, hizo realidad su sueño: ganó su primer Grand Slam de su carrera

Cuando derrotó en dos sets 6-2, 6-2 a la múltiple campeona Serena Willams, y solo necesitó 55 minutos.