¡Siii!, Cristiano Ronaldo está de fiesta

¡Está de fiesta! Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores jugadores en la historia de futbol, cumple 33 años de edad este 5 de febrero.

Nacido en Funchal, Madeira, Portugal, Cristiano Ronaldo se ha convertido un símbolo en el club merengue, para el cual llegó en 2009 procedente del Manchester United como el jugador más caro en ese momento y con cártel de estrella mundial.

En su paso por el Madrid no ha decepcionado, pues ya ha conseguido 3 Champions League, (previamente consiguió una con el United), La Liga, Supercopa de Europa, Supercopa de España, Mundial de Clubes, Copa del Rey e incluso premios como el The Best de la FIFA y el Balón de Oro en cinco ocasiones. Su máximo logro con la selección lusitana fue la Eurocopa conseguida en la edición 2016 y buscará trascender a nivel copa del mundo en Rusia 2018, en donde llegará acompañado de una sólida generación de jugadores.

Una trayectoria de éxitos en la vida de Cristiano Ronaldo

Cuando empezó a ganar títulos, también empezó a ser centro de interés su vida. En la imagen Cristiano con la modelo española Nereida Gallardo, quien fue su primera novia conocida.

Desde que empezara a ser famoso, no hay año que no haya una imagen del futbolista disfrutando de las vacaciones en la playa, junto a su familia. Aunque hoy es habitual de Ibiza, en la imágen Cristiano Ronaldo disfruta de la piscina de un hotel de Los Ángeles en 2008.

Cuando empezó a ganarse un nombre en los terrenos de juego, se lo empezaron a rifar algunas marcas para convertirle en su imagen. En la imagen, en octubre de 2009 al ser presentado como imagen de Castrol

En junio de 2009, terminaba uno de los culebrones de ese verano y el Manchester United y el Real Madrid acordaron el traspaso del jugador al club madrileño. Más de 75.000 personas llenaron las gradas del Santiago Bernabéu el día de su presentación.

En julio de 2010, Cristiano Ronaldo anunciaba a través de sus redes sociales que había sido padre de un niño. El futbolista informó que se había acordado mantener la identidad de la madre en secreto y que el niño quedaba bajo su tutela. Más tarde se confirmó que Cristiano Jr nació mediante la gestación subrogada. En la imagen, padre e hijo en el verano de 2012.

Entre 2010 y 2015, Cristiano Ronaldo e Irina Shayk se convirtieron en una de las parejas más famosas del fútbol. Fueron muy pocas las veces que se dejaron ver juntos, tanto en público como en sus respectivas cuentas en las redes sociales. Hoy la modelo rusa comparte su vida con el actor Bradley Cooper, con quien ha tenido una hija.

Enjunio de 2016, el futbolista viajaba hasta Madeira para descubrir su réplica en cera que se exhibe en el museo de la ciudad portuguesa.

Como si de una estrella de Hollywood se tratara, en noviembre de 2015 el futbolista desplegó la alfombra roja en Londres para el estreno de un documental sobre su vida, al que acudió junto a su madre y su hijo mayor.

“Nunca lo pedí, pero no soy hipócrita. Soy feliz”, dijo Cristiano Ronaldo en marzo de 2017. Ese día se bautizaba el aeropuerto de Madeira con su nombre, aunque las noticias se las llevó el busto de su rostro que se se descubrió y que poco tenía que ver con él.