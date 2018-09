"Sigo siendo el malo de la película y ya estoy cansado", Rubens Sambueza

El jugador de Toluca, Rubens Sambueza salió muy enojado debido a que su equipo no supo aprovechar el mal momento del Atlas, aunque le hizo molestar todavía más cuando el silbante Adonai Escobedo le mostró la tarjeta roja.

"La verdad que muy enojado, muy triste, porque tuvimos situaciones como para liquidar a Atlas, no fuimos contundentes, nos falló la puntería y después ellos aprovecharon bien las situaciones, me voy muy enojado con el tema de la expulsión, porque me toca hablar con el árbitro y supuestamente él hice una seña que yo le había hablado, que lo había insultado, en ningún momento lo insulté, sí dije algo de mi madre, pero hacia mí, ellos no quieren escuchar y te expulsan y después el malo de la película soy yo", declaró Sambueza.

"Hace mucho tiempo que no me expulsaban, que no pasan estas cosas, porque desde que empecé a cambiar he ido con mucho respeto, hoy no nos cobró un penal clarísimo".

Última expulsión de Sambueza

Cabe recordar que el argentino no recibía una expulsión desde el Clausura 2017, en un partido contra Chivas en Guadalajara, y este viernes vio el cartón rojo contra el Atlas en el minuto 56'.

"Sigo siendo el malo de la película, pero me da mucha bronca porque me pierdo algunos partidos, porque Dejo al equipo con uno menos, siempre voy a seguir siendo el malo de la película para ellos, pero jamás le dije nada, insulté hacia mí, esperemos que la capacidad de ellos pueda cambiar", añadió.

El argentino confesó que se ha reunido con la Comisión de Árbitros y parece ser que no le creen lo que él les dice: "Ya no sé, he tenido reuniones con ellos, con la Comisión de Árbitros, no sé si ellos lo hacen a propósito, no sé si no te creen lo que uno habla, por eso había cambiado, hace mucho tiempo que no me expulsaban, hoy me vuelven a expulsar supuestamente por un insulto".

"Ya no sé cómo tomarlo , ya estoy cansado, por eso digo que ojalá Dios quiera como nosotros trabajamos toda la semana para trabajar, ellos puedan mejorar su capacidad para trabajar", expresó Rubens, que ahora no tendrá actividad en el partido de la próxima jornada contra el Pachuca.