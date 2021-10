Para quienes se preguntan el significado de “Tremendo pecho frío el Messi” hay que partir de que un pecho frío es alguien que no siente la “camiseta”, como lo dice el nombre; no juega con pasión, con calor. En otras palabras, un jugador sin entrega, que no deja el 110% en la cancha.

Un jugador puede equivocarse (errar es humano) pero mientras lo deje todo en la cancha no será un pecho frío. Los aficionados, obviamente, también tienen algo que decir al respecto:

Dentro de la biografía de Lionel Messi se señala en una parte que ha sido calificado como un “pecho frío”. "No rinde igual que en el Barcelona. No se puede pasar a cuatro jugadores y después pegarle de afuera como hace allá. Es un pecho frío porque no canta el himno, no se lo debe saber. Es un pecho frío porque camina la cancha en las finales. Lo quieren comparar con Maradona, no le llega ni a los talones“, escribió el usuario Mellinico93 en el portal Blasting News.

Meme de “Tremendo pecho frío el Messi”

Diversos memes circulan en redes sociales sobre el pecho frío de Messi

El pasado 2 de julio de 2019, messi y su ‘pecho frío’ congelaron los memes de la eliminación de argentina en la copa américa

Brasil tuvo problemas pero eliminó a Argentina de la Copa América, por lo que Messi y su 'pecho frío' van de regreso a casa con una maleta de memes.

Las semifinales de la Copa América ya comenzaron y tras un juego tremendo, lleno de buenas jugadas, tenemos al primer eliminado. Brasil superó a Argentina con algunos problemas y se convirtió en el primer finalista del torneo por lo que las redes sociales se llenaron de memes y todos en contra de Messi ya que argumentan que él y su ‘pecho frío’ no aparecieron en el partido… ni en el torneo.

¿Qué quieren decir con pecho frío?

Las críticas contra Messi no se hicieron esperar en redes sociales

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, muchas veces en el futbol hemos escuchado el calificativo de "pecho frío", así se le llama a los jugadores que en los momentos importantes se esconden o no logran consolidar un campeonato a pesar de ser los favoritos.

El mundo del fútbol, si hay algo que duele es que te digan “pecho frío”. Porque, una vez que alguien carga con ese mote, ya no hay vuelta atrás. Pero vamos por partes. Primero: ¿qué significa ser un pecho frío? El término se refiere a una persona que no “siente” la camiseta, que no juega con pasión, con calor. Cuando hoy hablamos de un pecho frío, hablamos de un jugador que no deja todo en la cancha por su equipo.

Sin embargo, tal vez no sepas que la expresión, en un principio, no fue destinada a un jugador: fue destinada a una hinchada. Hoy en día algunos aficionados han calificado a Lionel Messi quién dejó oficialmente el FC Barcelona como un pecho frío en algunos partidos.

¿Quién es el mejor jugador de fútbol de toda la historia?

Cinco jugadores destacados pelean el número uno entre la afición

La gran parte de aficionados al fútbol coinciden en que Leo Messi es el mejor jugador de la historia. Es historia viva de este deporte.

Con la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años de edad se aviva el debate sobre qué futbolista es el mejor de la historia. Junto al mito argentino pelean por este reconocimiento simbólico otros mitos del deporte rey como Leo Messi, Pelé, Alfredo Di Stéfano o Johan Cruyff.

Jugadores que con un balón en los pies fueron capaces de levantar incontables ovaciones y cambiar la historia del fútbol, ya sea para un club o para un país. Una pregunta eterna con opiniones para todos los gustos que probablemente nunca tenga una respuesta tajante.

Ahora ya conoces el significado de “Tremendo pecho frío el Messi” y sólo resta conocer cuál es tu opinión sobre este tema.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.