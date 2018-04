"Si me llama el Barcelona, mañana mismo volvería": Dani Alves.

El latera brasileño Dani Alves de 34 años de edad es el futbolista en la historia con más títulos conseguidos, una gran parte de ellos con el conjunto del Barcelona; recientemente el lateral derecho del PSG mencionó que si el Barcelona le llamará para volver, lo haría mañana mismo.

Ya son 36 campeonatos que el brasileño Dani Alves ha conseguido en su carrera en el mundo del futbol, si bien el carioca es uno de los líderes del vestuario parisino, Dani Alves no olvida su paso por el conjunto español del Barcelona, en donde permaneció por ocho años en el cuadro catalán.

De hecho, no oculta si deseo de volver a vestir esa camiseta. En una entrevista concedida a Globo TV y recogidas por Fox Sport, Alves se sincera: "El Barça es mi casa. Es imposible decir que no volvería. Si me llamara el Barça volvería mañana mismo". Sin embargo, no olvida su salida del conjunto culé, que no fue la deseada.

Dani Alves ganó 23 títulos en ocho temporadas con la camiseta del Barcelona.

Dani Alves: volvería mañana si el Barcelona me llama

La salida del lateral Dani Alves no fue del todo buena, ya que tuvo demasiadas diferencias con la actual directiva del Barcelona, en España el lateral consiguió 23 títulos en ocho años que pasó jugando en uno de los mejores equipos de la historia.

"Si digo que no salí herido mentiría. Salí herido, porque creo que luché mucho para construir una gran historia en el Barça y di un resultado inesperado hasta para el propio club. Me marché con 23 títulos en 8 años. Acabé dándoles gran resultado y ellos acabaron sin respetar mi historia. Tanto es así que quisieron que tuviese una despedida y yo les dijo que no, porque para mí allí está mi eterna casa, entonces, cuando consideras que un sitio es tu casa no tiene por qué despedirte. ¿Para qué una despedida si vas a volver?", dijo el lateral derecho que en mayo cumplirá 35 años.