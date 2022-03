"Si el Tata Martino no tiene salud, que ya se haga a un lado": Miguel Herrera

Piojo Herrera sobre estado de salud del 'Tata': "Que ya se haga a un lado"

Después de que Gerardo 'Tata' Martino abandonara la concentración de la Selección Mexicana por motivos de salud, este día Miguel Herrera expresó su más sincera opinión.

El estratega de los Tigres indicó que Martino debería dejar a un lado el equipo y concentrarse en su salud, brindando así la oportunidad de que alguien más tome su lugar.

Tras el resultado de México ante Honduras y de cara al próximo partido contra El Salvador, el Piojo fue certero con sus ahora, polémicas declaraciones.

Piojo Herrera sobre estado de salud del 'Tata': "Que ya se haga a un lado"

Piojo Herrera

Si hay alguien interesado en que el 'Tata' deje la Selección Mexicana es Miguel Herrera, quien de manera contundente opinó sobre la salud del estratega argentino.

"Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras", comentó Herrera, entrenador de Tigres, en entrevista con ESPN.

Además resaltó que al Tri "Nunca le diría que no", sobretodo cuando su nombre encabeza la lista de candidatos para suplir la posible salida de Martino.

"Creo que mi nombre siempre ha estado en la mesa, me da mucho gusto, mucho orgullo, quiere decir que hago bien las cosas en donde me presento a trabajar. Sinceramente mi cabeza está al 100 por ciento en Tigres, también lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la Selección, pero hoy no pasa por mí, tengo un contrato con Tigres y la FMF tendría que hablar con ellos, para ver cómo se ponen de acuerdo", dijo el estratega.

Por si fuera poco, el estratega indicó que el presente de la Selección "no da para ilusionarse" en la siguiente Copa del Mundo, pues las decisiones técnicas de Martino no han dado resultados.

¿Qué tiene Gerardo Martino?

¿Qué tiene Gerardo Martino?

Como anteriormente te informamos en La Verdad Noticias, el técnico argentino no pudo viajar con la selección para el duelo ante Honduras, alegando que presentaba problemas de salud.

"El técnico de la selección nacional Gerardo Martino fue evaluado por especialistas derivado de un problema de salud en su ojo, lo cual lo ha comprometido en los últimos meses, por lo que no viajará con el Tri para enfrentar a Honduras por el penúltimo partido por la Eliminatoria de la CONCACAF rumbo al mundial de Qatar 2022", se informó en su momento.

De momento no se sabe si Gerardo Martino estará para el juego ante El Salvador, sin embargo en La Verdad Noticias te mantendremos informados al respecto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!