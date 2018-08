"Si alguien se quiere ir con Memo Vázquez, adelante", Mario Trejo

Es una realidad que todo tiene su fin, tal cual es el caso de la era de Guillermo Vázquez en el Veracruz, uno de los grandes retos en su carrera, así lo calificó él. El entrenador dio a conocer su renuncia el día de ayer por la noche a la dirección técnica del conjunto jarocho y la incertidumbre se adueñó de los del Puerto.

En una entrevista con EL UNIVERSAL DEPORTES, el vicepresidente de los Tiburones Rojos, Mario Trejo, aclaró la sorpresiva decisión de Memo Vázquez, quien ya no asistió a la concentración del club.

"Me llamó (Memo), me dijo que tenía que hablar conmigo de manera urgente. Le dije que estaba en el partido de la Femenil, que me esperara, pero insistió y ya fui con él. Me dijo que se iba, que ya no se presentaría a la concentración. Dejó plantado al equipo", detalló el directivo del conjunto veracruzano.

El escenario en los futbolistas era normal. De acuerdo al directivo, los jugadores entendieron el tema, aunque les dejó algo muy en claro:

"Si alguien quiere acompañar a los que se fueron, adelante, los que seguimos aquí vamos a trabajar igual de fuerte. Hay un compromiso mucho más allá de lo deportivo y es el moral", resaltó.

La confusión invade al Puerto

El pésimo momento del club, como también el tema de los adeudos, son puntos que ya había tratado cuerpo técnico y directiva. Por lo que esto trae más confusión a Mario Trejo.

"En verdad no entiendo su salida. Todo eso ya lo habíamos hablado. Sé que en momentos te puedes desesperar, pero hablando se puede llegar a un arreglo, no tengo la menor duda", comentó.

Se aceptó la renuncia de Guillermo Vázquez como director técnico de nuestra institución

Se aceptó la renuncia de Guillermo Vázquez como director técnico de nuestra institución

Mario Trejo confesó que platicó con él, que intentó hacerle ver las cosas; aunque la decisión de Vázquez Herrera estaba decidida.

"Cualquier situación, de cualquier carácter se puede resolver si hay criterio, paciencia y las maneras correctas, pero se negó y tuvimos que aceptar su renuncia. Él tendrá sus motivos y se respeta", afirmó.

Cabe mencionar que el vínculo Trejo - Vázquez continúa siendo el mismo.

"Lo conozco desde niño, es mi amigo y eso no va a cambiar. Cuando hablamos le dije que pensara bien las cosas, que no era el momento, ni la forma para actuar", concluyó.

Esta mañana, nuestro D.T. interino, Hugo Chávez, sus auxiliares, Peter Thelemaque y Martín Calderón; y el preparador físico, Omar Altamirano, dirigen la práctica con los elementos que no tendrán actividad en Copa MX

Esta noche, el club de Veracruz se va a encarar con el América en partido correspondiente de la Copa MX. Los responsables de llevar la dirección técnica del conjunto escualo será, Hugo Chávez y sus auxiliares Peter Thelemaque y Martín Calderón, equipo técnico de la Sub-17 de los Tiburones Rojos.