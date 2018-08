"Si Memo Vázquez piensa que debí irme con él, me cree imbécil", Mario Trejo

Es una realidad que en Veracruz continúan muy molestos con Memo Vázquez por su renuncia. Si el martes fue el propietario del equipo Fidel Kuri quien lo tachó de “mandilón y traumado”, este miércoles le volvió a caer por medio de Mario Trejo, vicepresidente deportivo de los Tiburones Rojos.

Memo Vázquez

Como respuesta a lo mencionado por Vázquez que él lo sugirió para que llegue a la directiva jarocha y que sintió traición por la ausencia de apoyo en su problemática con temas contractuales, Trejo arremetió contra él.

“Si cree que debí haberme ido con él porque me recomendó, pues qué clase de imbécil cree que soy(…) Claro que tenía contrato, sí existe”, indicó para W Deportes.

Mario Trejo

"La manera en la que Guillermo abandonó su trabajo a mí no me parece, no es correcto porque dejó abandonados a sus jugadores".

Le respondió a Hugo Sánchez

De igual manera mostró su defensa de las declaraciones de Hugo Sánchez, quien aseguró que Trejo “le pidió chichi” en Pumas y lo presentó como “personaje nefasto” para la Liga MX.

“De Hugo Sánchez no tengo más que el mejor de los recuerdos, si él tiene una mala opinión de mí no sé a qué se deba. Que diga lo que quiera, no voy a estar arrastrando mi imagen”.