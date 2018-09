"Si Barcelona hace una campaña como la pasada del Madrid, nos matan", Puyol

Queda muy claro que en el FC Barcelona no se permite el desprecio a competencias como sucede en el Real Madrid, que el año anterior se centró en Europa. Esa es la idea de un jugador emblemático como Carles Puyol.

El ex zaguero piensa que no pueden arrojar por la borda La Liga o la Copa del Rey como decidió y ejecutó el cuadro merengue el año anterior para buscar conquistar la Champions League, que funcionó porque la conquistaron.

"El Barcelona siempre ha luchado por todo. Si el Barça hace la temporada que hizo el Madrid el año pasado, nos matan. El entorno y la prensa se tira encima. Ahora, ganando, ya están con el debate de si se juega bien o mal. El Madrid cayó en Copa muy pronto y en Liga quedaron a 17. Se focalizaron en Champions, se la jugaron a cara o cruz y les salió bien. En el Barça no puedes hacer eso, hay otra mentalidad", aseguró.

También te puede interesar: Goles y resumen del Barcelona 4-0 PSV de la Champions League

"Si Barcelona hace una campaña como la pasada del Madrid, nos matan", Puyol

Sobre Lionel Messi

La no presencia de Lionel Messi en la nominación a Mejor Futbolista en los premios The Best FIFA 2018 dejó asombrado a Puyol, quien tiene la idea de que el argentino debería poseer un galardón aparte.

"Es raro que no esté Leo, que es el mejor del mundo sin ninguna duda. La gente del futbol sabe perfectamente quién es el mejor. Habría que hacer un trofeo para él y otro para los demás", comentó.

"Si Barcelona hace una campaña como la pasada del Madrid, nos matan", Puyol

Frente a los rumores del arribo de Paul Pogba, Tarzán aseguró que el jugador francés no suplirá la posición de Xavi o Iniesta porque es imposible.

"Xavis e Iniestas, por mucho que busquemos, no los vamos a encontrar. Esta página ya pasó y vendrán jugadores que se puedan parecer. Todo el que venga, perderá en la comparación con Xavi e Iniesta. Pogba es uno de los mejores del mundo".