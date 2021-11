Shaquille O’Neal trató de hacer una compra de 70 mil dólares en Walmart

Shaquille O’Neal considerado una de las leyendas de la NBA, confesó que un día estuvo a punto de hacer “la compra más cara de la historia” de una tienda Walmart, pero no lo consiguió debido a que su tarjeta fue rechazada, ya que el ex basquetbolista pretendía pagar 70 mil dólares en el supermercado.

Durante una entrevista en el programa de James Corden, Late Late Show, el ex jugador de los Lakers confesó tener poca paciencia y cuando se fue a Phoenix con el Heat, ellos le dieron el departamento donde iba a vivir, pero no había nada dentro de su nuevo hogar.

Así que Shaquille O’Neal, quien tiene una millonaria fortuna, decidió ir en la madrugada a esta tienda de autoservicio. "Hice la compra más grande en la historia de Walmart, 70 mil dólares", aseguró el ex jugador.

Pensaron que la tarjeta de Shaquille O’Neal había sido robada

Shaq prácticamente quería amueblar su nuevo hogar con puras cosas de Walmart, pero no contaba con que su tarjeta no podría realizar la compra: "A las dos, tres de la mañana tuve que ir a comprar 3 o 4 televisiones, impresoras, laptops, sábanas, toallas, ropa interior, camisetas; al final me salió 70 mil dólares, pasé mi tarjeta y fue rechazada", declaró.

Aunque O'Neal bromeó e hizo un gesto como limpiando su tarjeta y la volvió a pasar, nuevamente fue rechazada y lo único que pudo decir: "sé que no estoy en bancarrota"; e incluso los “amenazó” con volver.

Momentos después de tratar de comprar en el supermercado, su agente le llamó pensando que su tarjeta había sido robada: "alguien robó tu tarjeta de crédito y ha intentado gastar 70 mil dólares", por lo que Shaquille O'Neal respondió que había sido él.

El agente se mostró sorprendido al saber la cantidad que quería gastar Shaq: "¡qué diablos compras con 70 mil dólares!"; de inmediato le volvieron a activar su tarjeta.

¿Cuántos años jugó Shaquille O'Neal?

Shaq es considerado un de los mejores que jugó en la NBA/Foto: Diario AS

O’Neal jugó para seis equipos durante su carrera de 19 años e hizo 15 apariciones en el Juego de Estrellas. Ganó un MVP en 2000 y fue seleccionado para 14 equipos All-NBA durante su carrera, hasta que se retiró en 2011.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, cuando terminó su trayectoria en el básquetbol Shaquille O’Neal tenía una fortuna de 200 millones de dólares, pero gracias a que también tiene un gran talento como empresario e inversionista, actualmente posee cerca de 400 millones de dólares.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!