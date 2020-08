Shaquille O'Neal quiere PELEAR contra Cody Rhodes en un crossover épico con AEW

La ex estrella de la NBA, Shaquille O'Neal, aparentemente desafió a Cody Rhodes a una pelea. La leyenda del baloncesto firmó un nuevo contrato con la marca Turner Sports de WarnerMedia, y ya se insinúa la posibilidad de una aparición en All Elite Wrestling.

Ahora, el hombre imponente ha revelado que está absolutamente preparado para un crossover épico, ya que respondió directamente a las preguntas sobre estas especulaciones. Le dijo a The Athletic: "Me encantaría pelear contra Cody. Escríbelo. Imprímelo. Envíale un mensaje de texto. Llama a AEW y cuéntales ".

Los rumores también tienen una base real, ya que el comunicado de prensa de WarnerMedia sobre el acuerdo de Shaq hace referencia directamente a un posible papel de "cameo" en AEW, que lo pondría en buena compañía después de que Mike Tyson se uniera a la promoción a principios de este año.

El amor de Sahquille O'Neal por la lucha libre

Parece que Shaq ya ha puesto su mirada en el ex campeón de TNT, cuyo padre es el fallecido gran Dusty Rhodes, pocos días después de que Brody Lee lo demoliera por completo cuando este último se llevó a casa el cinturón del título.

El amor del ex jugador de los Lakers por la lucha libre profesional no es ningún secreto, y ha hecho varias apariciones en WCW, WWE e IMPACT en el pasado. En 1994, hizo varias apariciones en la WCW, incluida la presentación de Hulk Hogan con el Campeonato Mundial de Peso Pesado en Bash at the Beach.

Shaq hizo una aparición hace algunos años en la tercera batalla anual en memorial de Andre the Giant

Además, en 2009 la estrella del baloncesto fue el presentador invitado en Monday Night Raw, donde se involucró un poco en una pelea con Big Show. De hecho, hizo su debut en el ring como concursante en el Andre The Giant Memorial Battle Royal en WrestleMania 32, donde nuevamente tuvo otra confrontación con Show antes de que la mayoría de los otros luchadores se amontonaran para eliminarlo.