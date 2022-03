Shaquille O'Neal protagonizó un noble gesto con un niño

O'Neal protagonizó un noble gesto con un niño

Shaquille O’Neal, ex basquetbolista más querido por los aficionados protagonizó un emotivo momento con un niño a quien sorprendió con un espectacular regalo cuando el pequeño estaba en el supermercado con su mamá, pues el deportista le regaló una bicicleta al pequeño.

A través de las redes sociales compartieron el video donde se puede escuchar al ex basquetbolista que le dice al niño que podía escoger la bicicleta que él más quería, de igual forma compartió un mensaje y expresó que cada vez que vaya a una tienda comprará algo a alguien.

Recordamos que en La Verdad Noticias te compartimos que la ex estrella de la NBA trató de hacer una compra en Walmart por una cantidad de 70 mil dólares, aseguró en su momento que estuvo a punto de hacer la compra más cara en la historia de la tienda, pero su tarjeta fue rechazada.

Shaquille O’Neal sorprendió a un niño en un supermercado

Ex jugador de basquetbol le regaló una bicicleta a un niño

El ex jugador de baloncesto comentó que trata de bendecir a alguien y expresó: “Trato de hacer algo positivo, trato de levantar el espíritu de esa persona. Si me apego a estos principios, creo que lo estoy haciendo bien como hombre de la sociedad”.

Por su parte, los usuarios quedaron cautivados al ver el emotivo video en TikTok, pues no dudaron en reaccionar por el adorable gesto de la ex estrella de la NBA y aplaudieron el gesto del deportista y expresaron que es un ejemplo a seguir. Recordamos que el ex de Los Ángeles Lakers vivió un momento divertido cuando repartió pizzas gratis.

Hace algunos años, Shaquille decidió salir a las calles para sorprender a las personas, pero una niña lo confundió con Michael Jordan, pero él le dijo a la pequeña que era mejor que Jordan, incluso una persona de la tercera edad también lo confundió.

¿Cuántos anillos tiene Shaquille O'Neal?

Ex jugador de baloncesto

O’Neal tuvo una destacada carrera, desde el primer juego de la NBA fue una estrella, se llevó el premio al Novato del Año y fue nombrado All-Star en su primera temporada; terminó con cuatro anillos que lo empataron en el puesto 27 en la lista de los anillos de todos los tiempos.

Recordamos que después de 19 temporadas en la NBA, el ex jugador de baloncesto Shaquille O’Neal se retiró, pero a pesar de su ausencia en la cancha, ha demostrado ser un hombre de negocios, posee 150 lavaderos de coches, 40 gimnasios de 24 horas, un centro comercial, un cine y varios clubes nocturnos de Las Vegas.

