Shaquille O’Neal no le heredará su millonaria fortuna a ninguno de sus hijos

Shaquille O’Neal, considerado una de las más grandes estrellas de la NBA tras ser campeón con los Lakers y los Heat, ha revelado que su fortuna valuada en casi 400 millones de dólares no será heredada a ninguno de sus seis hijos, porque el ex basquetbolista quiere que cada uno de ellos se esfuerce para conseguir su propio dinero, justo como él lo hizo en su juventud.

O’Neal reveló esta sorprendente decisión durante el podcast “Earn Your Leisure”. El experto en baloncesto no compartirá un solo dólar de su fortuna con sus hijos, puesto que para él, es una lección de vida que les está dando: “No somos ricos, yo soy rico”, declaró.

El ex jugador de los Lakers, es padre de seis: Shareef de 21 años, Shaquir de 18, Me’arah de 15, Myles de 24, Taahirah de 25 y Amira O’Neal de 19 años de edad. Cuatro de ellos son fruto de su ex matrimonio con Shaunie Nelson, de quien se divorció en 2009 después de siete años de matrimonio.

Aunque Myles es hijo de Shaunie de una relación pasada, así como Taahirah es hija de Shaquille de una ex relación, los seis jóvenes son reconocidos legalmente como hijos del deportista.

Shaquille O’Neal quiere que todos sus hijos estudien

Los hijos de Shaq y su ex esposa, Shaunie Nelson (antes Shaunie O'Neal)/Foto: Fandom

El ex pivote de la NBA explicó en el podcast: “Mis hijos son mayores ahora. Se enojaron un poco conmigo. No sé si están realmente enojados, pero no lo entienden”, explicó y agregó: “Les digo todo el tiempo ‘no somos ricos. Yo soy rico’”.

La intención de la ex estrella de baloncesto Shaquille O’Neal de 49 años es que ninguno de sus descendientes dependan de su dinero: “Tienes que tener una licenciatura o una maestría y luego, si quieres que invierta en una de tus empresas, vas a tener que presentármelo. Muéstramelo y te lo haré saber. No te voy a dar nada”, decidió.

La vida para Shaq no fue nada fácil antes de convertirse en uno de los mejores dentro de la cancha. Proveniente de un barrio pobre de Nueva Jersey, jugó durante 19 temporadas en distintos equipos de la NBA, de la que es el séptimo máximo goleador de la historia de esa liga y cuyo Salón de la Fama integra.

Shaquille O'Neal ha logrado aumentar sus ganancias al saber invertir

O'Neal casi ha duplicado su fortuna gracias a sus grandes inversiones en decenas de cadenas de comida rápida en Estados Unidos y otros países/Foto: 20 Minutos

El también campeón olímpico con los Estados Unidos, tenía cerca de 220 millones de dólares cuando se produjo su retiro, mientras que por sus inversiones posteriores hoy sus ganancias ascienden a alrededor de 400 millones.

“Existe una regla: la educación. No me importa si juegan baloncesto. No me importa nada de eso”, añadió en su argumentación.

Tengo seis hijos. Me gustaría tener un doctor, alguien que sea dueño de un fondo de cobertura, un farmacéutico, un abogado, alguien que tenga varios negocios, alguien que se haga cargo de mi negocio. Pero les digo que no se los voy a dar. Tienen que ganárselo”, aseveró.

A pesar de que ya lleva varios años retirado, Shaquille O’Neal ha incrementando su fortuna gracias a sus inversiones, ya que considera que “tiene buen olfato” para los negocios y su participación en varias empresas de comida rápida. Para el ex basquetbolista, el secreto de su éxito en los negocios reside en invertir el 75% de sus ingresos.

