Shakira dedicó amoroso mensaje a Piqué tras la goleada del Barcelona

Tras la buena actuación del Barcelona en el Clásico frente al Real Madrid, los jugadores recibieron elogios, siendo sus respectivas parejas las primeras en felicitarlos por la goleada en el Santiago Bernabéu. Tal es el caso de Shakira, quien le dedicó un mensaje a Piqué al finalizar el encuentro.

La intérprete de canciones mundialistas acompañó el mensaje junto a una foto con cuatro dedos levantados haciendo referencia a lo hecho por su esposo cuando le anotaron cinco goles al cuadro madrileño en el que les mostró 'la manita' a los seguidores del Madrid.

"Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, se lee en el emotivo mensaje.

"... pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!", escribió la cantante en sus redes sociales.

Conoce la historia de amor entre Shakira y Piqué, la cantante y el futbolista que derrochaban amor en todos lados.

Mensaje a Gerard Piqué tras la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid

¡He dicho! pic.twitter.com/mYrvqs3EMa — Shakira (@shakira) March 20, 2022

La defensa culé tuvo una gran participación en el partido logrando mantener el cero en su portería. Asimismo, logró nulificar el ataque merengue, el cual se vio inoperante en gran parte del encuentro debido a que solamente tuvieron cuatro remates al arco.

Con la victoria en el Bernabéu, Barcelona se mantiene en la tercera posición con 54 puntos, a tres del Sevilla y a 12 del Real Madrid, que sumó su tercer descalabro en LaLiga.

¿Qué canción le dedicó Shakira a Pique?

"¿Qué suena en tu vida?", dijo la periodista. A lo que el jugador respondió: "Música de Shaki". Además, agregó que su canción preferida es “Inevitable”,

Y es que el"Inevitable" es uno de los más populares temas de en toda la carrera de la cantante aún en la actualidad, a más de 25 años del inicio de su carrera.

