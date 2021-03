Sexo: ¿Los hombres que se acuestan con hombres no siempre son gay?

¿Alguna vez te has preguntado si hombres heterosexuales tienen sexo con hombres?, aunque suene a locura, esto sucede, y Tony Silva, profesor de la UBC, habla de ello en su libro de ‘Still Straight: Sexual Flexibility Among White Men in Rural America’, ¡no podrás creer lo que dice!, esto cambiará tu idea de las relaciones sexuales homosexuales.

¿Sexo gay sin ser gay?

De acuerdo con Tony Silva, lo hombres heterosexuales que tienen sexo con hombres y que no se identifican como gay llegan a mantener relaciones amorosas con ellos e incluso amistades sexuales en secreto, ¡impactante!

El escritor de ‘Still Straight: Sexual Flexibility Among White Men in Rural America’, analizó 60 entrevistas a hombres hechas en los Estados Unidos y logró exponer que hay más que homofobia interiorizada en los hombres heterosexuales que disfrutan del sexo gay.

El experto dijo que, los hombres aseguraron estar más atraídos por las mujeres que por los hombres, pero que, en busca de tener una vida sexual más activa optan por este tipo de relaciones sexuales, pues definen el sexo gay como un acto donde no hay engaño, es decir, disfrute sin culpas, ¡asombroso!

Además, hay quienes creen que es más sencillo tener un amante hombre que una mujer, ya que tienes estereotipos sobre ellas, pues creen que podrían volverse muy demandantes y pegajosas, lo que podría poner en riesgo su matrimonio heterosexual.

Los hombres que tienen sexo con otros hombres no siempre se consideran gay. Foto: elblogdeubal.com

Tony Silva, señala que los hombres heterosexuales que tienen relaciones sexuales con hombres no se consideran bisexuales, y una de las razones es porque consideran que esa identidad es más cercana o define mejor sus relaciones románticas con mujeres.

También, señaló que se debe a su integración en comunidades que en su mayoría se componen por heterosexuales:

“…o la forma en que entendían su masculinidad".

Por otro lado, los hombres heterosexuales se protegen con esta identidad sexual del estigma social de ser gay, además de que los hace sentirse conectados a un grupo social y dominante, incluso creen que el sexo con hombres es irrelevante para ellos en comparación con todos los aspectos de su vida, ante esto, el experto dijo:

“Sentían que la heterosexualidad y la masculinidad eran "normales" y se esperaba de ellos".

Tony Silva enfatizó que no siempre las personas pueden alinear las identidades sexuales, comportamientos y atracciones, de ahí que un hombre heterosexual no se sienta gay si tiene sexo con otro hombre, ¡inimaginable!

El profesor de la UBC, dijo también que es comprensible pensar que los hombres que tienen sexo con otros hombres están en el “armario”, pero eso no pasa así exactamente, ya que para su identidad tener este tipo de relaciones sexuales no es relevante, y concluyó:

"Estos hombres guardan en secreto su comportamiento sexual, pero no su identidad”.

Con información de www.cromosomax.com