Sevilla rescinde el contrato de Isco a solo 4 meses de su llegada

Hace unos meses, Isco Alarcón llegaba libre al Sevilla, luego de varios años en el Real Madrid, donde tuvo un mejor pasado que presente, pero aun así se apostó fuerte por él, aunque ahora la aventura llegó a su fin de manera abrupta por problemas más allá de lo deportivo.

Desde hace algunos años que el jugador español ha ido perdiendo protagonismo en el mundo del futbol, comenzando con su falta de juego en el equipo de la capital española, donde le arrebataron el puesto jugadores como Valverde o Vini.

Luego dejó de ser convocado a la selección por su nula relevancia en el juego de clubes, ante lo cual se comenzó a notar un decrecimiento en él, terminando por ser liberado del Madrid para fichar por el club que quisiera, ante la falta de confianza que tenía de Ancelotti.

Ahora su aventura en el club de Sevilla también ha terminado, y en La Verdad Noticias te contamos qué es lo que llevó a que este jugador que prometía para ser de los mejores del mundo termine de esta forma en su carrera a tan temprana edad.

Isco es liberado por el Sevilla

Isco se ha marchado

La mañana de este miércoles dieron a conocer desde el club que ambas partes llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que los unía, pero no se especificaron las situaciones que llevaron a esto; sin embargo, hace unos días circuló un video de Isco abandonando el entrenamiento a solo 10 minutos de empezar.

OJO!!



LA IMAGEN en el entrenamiento del #SevillaFC. Isco SE RETIRA del Rondo y se marcha a los 10 minutos de trabajo.@101TVSevilla @FranCamposv90 pic.twitter.com/rSFT0sti03 — 101TV Sevilla �� (@101TVSevilla) December 13, 2022

Desde España afirman que ha habido diferencias con el entrenador, Jorge Sampaoli, desde que arribó al equipo por su exigencia en los entrenamientos, por lo cual terminaron liberándolo a los pocos meses de su llegada al club de Nervión, que ya no toleró su actitud.

Te puede interesar: Real Madrid: Isco Alarcón decidido a dejar el club el próximo verano

Sevilla en reconstrucción

Sampaoli quiere darle un vuelco a la plantilla

El equipo andaluz enfrenta una situación complicada luego de que tuvieran que despedir a Julen Lopetegui por los malos resultados, teniendo que reconstruir de la mano de Sampaoli, quien llega para su segunda etapa con este club al cual llevó a una histórica cuarta posición en La Liga.

Ahora, sin Isco en el club, tendrán que buscar otro elemento que llene el hueco, pues aunque no alcanzó a ser un indiscutible en el club, no viven su mejor momento en cuanto a los jugadores que integran su plantilla, ya que varios de ellos no han vuelto a rendir como lo hicieron hace unos años.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram