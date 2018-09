Sevilla golea 3-0 al Real Madrid (Goles y resumen).

Luego de la caída del Barcelona el liderato quedó puesto en la mesa del Real Madrid, pero a pesar de la oportunidad no la aprovecharon, luego de ser goleados 3-0 por el Sevilla en duelo de la Jornada 6 de La Liga.

En la primera mitad el vendaval del Sevilla exhibió al equipo del Real Madrid, fueron 45 minutos suficientes para plasmar la goleada de 3-0.

El portugués André Silva marcó los primeros dos goles al Real Madrid al minuto 17 y al 21 de tiempo corrido, Ben Yedder marcó al 39 de acción el tercero y definitivo.

Para la segunda mitad el Real Madrid intentó buscar acortar distancias, pero no tuvo la suerte para conseguir acercarse en el marcador. A pesar de marcar un gol por conducto de Luka Modric, pero que tras revisar la jugada en el VAR, se vio la posición de fuera de juego del ganador al The Best de FIFA.