Sevilla FC no acepta las disculpas de Andrés Guardado por sus burlas

Sevilla FC no estuvo de acuerdo con las burlas que hizo Andrés Guardado al final del partido contra el Real Betis, en los octavos de final de la Copa del Rey, y pese a que el futbolista pidió una disculpa, el club se negó a aceptarla.

El equipo no creyó las disculpas del mexicano quien “se burló” de la agresión que sufrió el sevillista Joan Jordán en el clásico. Recordemos que cuando terminó el juego, Guardado apareció en un video burlándose del golpe que recibió Jordán, que fue golpeado por un objeto de plástico cuándo el Sevilla logró un gol.

Por su parte Guardado, quien también es capitán de la Selección de fútbol de México, indicó que su “actuación” no fue con esa intención, pero el club se negó a aceptar sus disculpas.

La disculpa de Andrés Guardado

El futbolista intentó disculparse

Por medio de redes sociales el futbolista se manifestó para aclarar la situación y revelar que sus acciones no fueron una burla. El zurdo mencionó: “Quiero aclarar que en ningún momento me estoy burlando de Jordan. Se ha vivido un suceso que no se debería vivir en un campo de fútbol y que es lamentable y una vergüenza”.

Sevilla FC no aceptó la disculpa

La agresión que recibió el futbolista en el campo

El equipo lanzó un comunicado donde reprobó “de forma energética las acciones” que ocurrieron en el Estadio Benito Villamarín, casa del Real Betis.

“Condenamos de forma enérgica las vejaciones y ataques a la honorabilidad que ha sufrido su jugador Joan Jordán y la falta de respeto hacia su entrenador, Julen Lopetegui, sobre el que se han hecho comentarios sin fundamento basados en especulaciones interesadas” reveló el equipo en el comunicado.

Sin mencionar específicamente el nombre del futbolista Andrés Guardado el Sevilla FC indicó: “desafortunados e inaceptables ciertos comportamientos de algunos miembros del Real Betis Balompié en torno a la persona de Joan Jordán”.

