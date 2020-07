Serie A: Zlatan Ibrahimovic lanza FUERTE MENSAJE sobre su retiro (Video).

Zlatan Ibrahimovic de 38 años de edad se encuentra viviendo su segunda etapa con la escuadra italiana del Milan, en donde ha potencializado el nivel de sus compañeros y han mantenido una buena racha con importantes resultados; hilando 11 duelos sin conocer la derrota tras el parón por la pandemia del coronavirus. Ante esta situación el futbolista sueco habló recientemente sobre los rumores que han surgido sobre su posible retiro de las canchas al culminar la temporada de la Serie A.

Luego de vivir un par de años en la aventura llamada MLS con el cuadro del LA Galaxy, el futbolista nórdico volvió al Viejo Continente para vivir su segunda etapa con el Milan en la Serie A, teniendo un gran impacto y mostrar un nivel grandioso y como se ha caracterizado siempre, teniendo un gran hambre de triunfo.

“Tal vez crees que estoy hecho. Que mi carrera terminará pronto. Pero no me conoces. He tenido que luchar toda mi vida. Nadie creyó en mí, así que tuve que creer en mí mismo".