Serie A: Leyenda de la Juventus hospitalizado por cólico renal

El legendario exjugador de la Juventus de la Serie A y campeón del mundo con Italia en la Copa del Mundo Alemania 2006, empezó a padecer de fuertes y constantes dolores en la zona lumbar, por lo que fue ingresado en un hospital de Los Ángeles, California, ciudad en donde reside actualmente.

Alessandro Del Piero con la Juventus

Del Piero fue intervenido por problemas renales

Ante esta situación, Alessandro Del Piero, quien se encuentra en recuperación y asegura sentirse mucho mejor, quiso tranquilizar a todos sus aficionados y decidió compartir una fotografía a través de su cuenta personal de Instagram, en la que se mostró optimista luego de recibir las malas noticias sobre su enfermedad.

Alessandro Del Piero sufrió complicaciones renales

“Todavía no me puedo creer que una cosa de tres milímetros pueda doler tanto”, escribió Alessandro en su cuenta oficial de Instagram, pero no dio más detalles al respecto y se espera que en las próximas horas se vaya actualizando la información al respecto. Por lo pronto sus aficionados no han dejado de enviar mensajes de fuerza y aliento para el exjugador de la Juventus.

Te puede interesar Alessandro del Piero, eterno enamorado de La Vecchia Signora

Del Piero ganó con la Juventus cinco títulos de liga, una Copa de Italia, cuatro ediciones de la Supercopa de Italia, una Supercopa de Europa y una Champions League. debutó en la temporada 1991-92 con el Calcio Padova y más tarde llegaría a la Juventus, donde jugó por 19 temporadas consecutivas. Posteriormente jugó dos campañas con Sydney FC y en 2014 se retiró defendiendo los colores del Delhi Dynamos de la India.