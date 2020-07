Serie A: Chucky Lozano cerca de salir del Napoli para llegar a la Premier League

A pesar de que durante los dos últimos encuentros ha respondido de manera contundente a la oportunidad que le brindó Gennaro Gattuso, el mediocampista mexicano Hirving “Chucky” Lozano, estaría cerca de dejar al conjunto del Napoli para emigrar de la Serie A de Italia a la Liga Premier de Inglaterra con el conjunto del Everton, en donde se reencontraría con el técnico que lo trajo al cuadro napolitano, Carlo Ancelotti, pero aún faltaría afinar algunos detalles para su salida.

Hirving Lozano y Carlo Ancelotti

"Chucky" Lozano se reencontraría con Ancelotti

De acuerdo con información publicada por el portal italiano Areanapoli, la directiva del equipo napolitano está dispuesto a ceder al seleccionado nacional mexicano, siempre y cuando, el club interesado acceda a pagar el sueldo completo del atacante azteca. Al respecto, el presidente Aurelio De Laurentiis y el director deportivo Cristiano Giuntoli aceptarían un préstamo gratuito, sin cargo, con un derecho de reembolso establecido entre 35 y 40 millones de euros.

Hirving "Chucky" Lozano

En ese sentido, el mismo medio apuntó que Hirving “Chucky” Lozano recibe un salario de entre cuatro y seis millones de euros por temporada, mismos que tendría que absorber el equipo que esté interesado en abrir sus puertas para recibir al canterano de los Tuzos del Pachuca en préstamo. En tanto, la expectativa es que Lozano recupere su nivel en otra liga para que posteriormente el Napoli pueda recuperar parte de lo que invirtió en su carta.

"Chucky" Lozano podría salir del Napoli en las próximas semanas

Cabe recordar que en Inglaterra se mantiene el interés por parte del Everton de Carlo Ancelotti, el West Ham y el Newcastle. Los tres equipos han mostrado su interés pero todavía no llegan a un acuerdo y el Napoli no ha recibido una oferta formal. Por otra parte, también surgió el rumor de que podría llegar al Milan, pero de acuerdo con Areanapoli el destino del mexicano no estaría en la Serie A.