Sergio Romero abandonaría el Manchester United para irse a la MLS

Sergio Romero, ex-titular del Manchester United está en riesgo de ir a la MLS de Estados Unidos, debido a que no ha sido titular y ni siquiera segundo, por lo que se espera que en la próximas horas decida irse del hecho que europeo, sin embargo está información aún no se confirma, pues él, así como su representante no han dado alguna declaración al respecto.

De acuerdo al medio de comunicación inglés Daily Star, el portero argentino Sergio Romero, abandonaría el Manchester United en las próximas horas, luego de no ser considerado en la plantilla ni siquiera como el segundo portero del equipo, lo que ha provocado que su rendimiento baje; estaría jugando en Estados Unidos.

MLS tendría a una estrella más del Futbol

Según este medio, cuando Sergio Romero salga del Manchester regresaría a su país natal, Argentina, donde decidirá su futuro y lo más probable es que siga los pasos de Gonzalo Higuaín y que se marche a la MLS, aunque no se sabe si su destino sería el Inter de Miami donde también juega el mexicano Rodolfo Pizarro, aunque eso se especula.

Durante este proceso, se habla que el portero argentino Romero, rechazó una oferta del Everton para competir por un puesto en la titular con Jordan Pickford, ya que Carlo Ancelotti habría mostrado interés por su incorporación al equipo, pero finalmente no se concretó, se desconoce si Sergio no aceptó o los directivos del Everton no quisieron.

Sergio Romero regresaría primero a Argentina

Es importante mencionar que no solo en el Manchester United no ha sido titular, sino que también no fue convocado para estar en la plantilla de la selección nacional de Argentina, para esta fecha FIFA por parte de Lionel Scaloni, por lo que es muy seguro que haya visto el descenso en su nivel y haya decidido buscar el cierre de su carrera en su sitio en donde pueda ser protagonista, y la MLS para se ser su mejor opción.

Por último, es cuestión de horas para que los directivos y el mismo arquero argentino, Sergio Romero, den a conocer la salida de esta estrella en el mundo del fútbol, no solo argentino, sino también del mundo, donde ha jugado a lado de grandes, como Leonel Messi.