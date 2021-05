Luis Enrique Martínez, seleccionador de España, dejó a Sergio Ramos fuera de la lista para la Eurocopa de 2020, en la que ha entrado como gran novedad el defensa Aymeric Laporte y también destaca Adama Traoré, delantero de Wolverhampton de la Premier League. Ante la sorpresa el estratega justificó su decisión de no contar con el defensa del Real Madrid.

"He decidido que no esté en esta lista porque no ha podido competir esta temporada, especialmente desde enero", dijo Luis Enrique este lunes tras dar la lista en una conferencia de prensa.

“Es evidente que es porque no ha podido competir ni entrenar con el grupo. No ha sido fácil, tuve la oportunidad de comunicárselo ayer por la noche, es difícil y duro, ha sido muy profesional, pero veo claramente que es una decisión complicada pero siempre busco el beneficio del grupo" También se han quedado fuera de la Eurocopa 2020 jugadores de la talla de Íñigo Martínez del Athletic, Sergio Canales del Real Betis o Jesús Navas del Sevilla.

Sergio Ramos no jugará la Eurocopa 2020

Bajo rendimiento deja fuera a Sergio Ramos de la Eurocopa

En España también llama la atención que jugadores como los defensas Nacho Fernández, del Real Madrid, o Mario Hermoso, del campeón Atlético de Madrid, tampoco hayan pasado el filtro del DT.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, los problemas físicos que ha ido arrastrando esta temporada, sobre todo las lesiones musculares que ha encadenado a partir de enero, han cortado la racha de Ramos en grandes torneos, si bien Luis Enrique Martínez le ha dejado la puerta abierta a su vuelta cuando esté en perfectas condiciones físicas.

Sergio Ramos debutó como internacional en un amistoso ante China en el estadio Helmántico de Salamanca el 26 de marzo de 2005 y es el jugador que ha vestido la camiseta de la selección nacional en más ocasiones, un total de 180 partidos, en los que ha marcado 23 tantos, lo que le coloca como el noveno en la tabla histórica de artilleros y el defensa más anotador.

