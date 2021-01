Sergio Ramos: ¿Por qué el Real Madrid y su capitán no han llegado a un acuerdo?

Para entender a Sergio Ramos, su longevidad y sus múltiples éxitos, no hay que ir muy lejos. Su currículum se muestra orgulloso en todo su cuerpo, en tatuajes que son tan numerosos que poco espacio queda para más.

En los nudillos de su mano izquierda están los dorsal 35, 19 y +90, que hacen referencia respectivamente a la camiseta que lució en la salida del Sevilla, el dorsal que usó en su debut con España y la victoria en la prórroga cuando ganó el Real Madrid su décima Champions.

En el mismo lado están las fechas de nacimiento de sus cuatro hijos. En sus brazos están los nombres de sus padres. En el izquierdo, el día que fichó por el Real Madrid (31 de agosto de 2005) y en el bíceps izquierdo un trofeo que representa el Mundial ganado con España.

Si el próximo tatuaje estará relacionado con el Real Madrid es una cuestión de creciente conjetura. El central Ramos, de 35 años, está fuera de contrato en el verano y hay pocas señales sobre un nuevo acuerdo

El futuro de una de las relaciones modernas más exitosas entre el capitán y el club del fútbol europeo podría estar llegando a su fin. Ha estado al borde del abismo antes, pero nunca en sus 16 años en el Bernabéu había estado tan cerca de marcharse.

Con 161 días restantes de su contrato, Ramos es libre de hablar con otros clubes sobre una transferencia gratuita en el verano. Ha hecho saber que quiere quedarse en el Bernabéu el resto de su carrera, mientras que el club ha declarado que no quiere que se vaya.

¿Por qué no han llegado a un acuerdo?

¿Por qué no han llegado a un acuerdo?

¿Entonces todo está arreglado? Trabajo hecho, ¿dónde firmo? Salvo, por supuesto, que cuando se habla de un club como el Real Madrid, las cosas nunca son tan sencillas. Este "¿se quedará o se irá?" representa otro juego de póquer entre Ramos y el presidente del club Florentino Pérez.

Si escuchas a la gente de Ramos, no ha habido oferta de contrato del club. Ha hecho saber que no tiene intención de escuchar ofertas de otros lugares y no está en el mercado. Por ahora. Quiere quedarse por el resto de su carrera y busca un acuerdo de dos años sobre lo que gana actualmente.

El problema es que, tal como están las cosas, más allá de las conversaciones informales mantenidas entre él y Pérez (una charla en el bar de un hotel en Elche o en el pasillo de camino a los camerinos) no hay nada tangible sobre la mesa que pueda aceptar o rechazar.

Tan interesado está en demostrar que este no es un caso de que él esté agarrando dinero que incluso le ha sugerido al club que, dada la pandemia de coronavirus, está preparado para que su dinero se difiera durante dos años y luego se le pague al final de cualquier acuerdo nuevo.

Fuentes cercanas al jugador también afirman que le han dicho a Ramos que cualquier nuevo contrato está condicionado a que el club obtenga su ayuda para persuadir al equipo de que acepte un recorte adicional del 10% en los salarios debido al coronavirus.

¿Qué significa todo esto para su futuro? En lo que respecta al Real Madrid, a menos que en marzo reciba confirmación de él de que está dispuesto a aceptar su oferta, entonces asumirán que su tiempo en el Bernabéu ha terminado.

TE RECOMENDAMOS LEER: Real Madrid: Todo lo que tienes que saber del famoso equipo español de fútbol

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Sergio Ramos ha ‘amenazado’ al actual campeón de LaLiga con iniciar negociaciones con otros clubes en febrero. Entonces, por el momento, el enfrentamiento continúa.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.