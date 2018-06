Sergio Pérez tiene confianza de superar en GP de Canadá lo hecho en Mónaco

El piloto mexicano Sergio Pérez tiene fe de que sumará puntos en la séptima carrera del Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá, que tendrá lugar el próximo fin de semana, y con esto lograr que se olvide un poco lo acontecido en Mónaco.

Checo ansía dejar en el olvido el mal sabor de boca que le provocó la carrera del Principado y ascender nuevamente al VJM11 del Force India para intentar obtener mejoría por mucho en el circuito canadiense.

"Me decepcionó mucho no obtener el resultado que creo que merecíamos en Mónaco. El auto fue rápido, pero la suerte no estuvo de mi parte”, señaló el corredor.