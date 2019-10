Sergio Pérez espera ganar Gran Premio de México.

Se viene el Gran Premio de México y es una de las fechas más esperadas para Sergio “Checo” Pérez, pero que también anhela ganarlo ya que se le ha negado al tapatío, cabe destacar que en el 2017 obtuvo el séptimo lugar, por lo que quiere la victoria para todos los mexicanos.

"Creo que la suerte no ha estado de nuestro lado en los Grandes Premios de casa; en cada año han pasado algunas circunstancias que si se nos hubieran acomodado mejor sin duda hubiéramos conseguido un mejor resultado, pero aun así creo que hemos tenido un muy buen resultado.

Sergio ya está en México

"El año pasado veníamos dando una gran carrera y nos quedamos sin frenos. En el fin de semana donde quieres que no te pase nada, nos pasó; pero bueno, así es esto. Venimos en una buena racha y esperemos que la podamos mantener para sumar buenos puntos", mencionó el piloto de Racing Point.

En la carrera pasada Sergio tuvo que abandonar la carrera por que se quedó sin frenos.

En 2015, año en que regresó al país la máxima categoría del automovilismo deportivo, después de una ausencia de 23 años, Checo terminó octavo en el mítico Autódromo Hermanos Rodríguez, en la siguiente temporada finalizó décimo y el año pasado abandonó la carrera.

Checa todo nuestro contenido de Deportes

"Es increíble, la verdad, el pasar por ahí cada vuelta en la carrera especialmente cuando está todo lleno. Es increíble, es mi mejor momento del año por la forma en que se me entrega la gente, la verdad que ha valido la pena todo lo que he tenido que luchar por ese momento, por esos segundos que la gente se entrega hacia mí es muy especial", recordó Pérez, de 29 años de edad.

"Es un fin de semana que espero todo el año. Cada temporada es una fecha que me mantiene muy motivado, muy ilusionado al final de la temporada, siempre llega al final del año, ya quedan pocas carreras. Entonces (llego) con muchísima ilusión de darle lo mejor a la gente, de darles una gran carrera, darles lo mejor de mí y que puedan disfrutar de un gran domingo a todos los mexicanos que hacen un gran esfuerzo por estar ahí y por apoyarme.

Ha dejado claro el tapatío que tratará de darle la victoria a los mexicanos.

"Cada año me sorprendo más, lo que hemos vivido desde el primer año hasta ahorita. Siempre digo 'no lo podemos superar' y llegamos al domingo y lo superamos. Esperemos que sea el quinto año consecutivo que este Gran Premio sea el mejor de la temporada", agregó.

Pérez, quien ha vivido una temporada de altibajos donde se ubica en la decimoprimera posición del campeonato con 35 unidades, aseguró que espera cerrar en el Top 10 y pese a que no ha subido al podio consideró que vive su mejor momento dentro y fuera de las pistas.

Te Puede Interesar: Cruz Azul buscará fichar a Sebastián Jurado

Cabe mencionar que el ganador de la edición pasada fue el británico Lewis Hamilton

"Esta temporada era de esperarse que iba a ser complicada. Lo que fue más frustrante fue que no tuvimos el desarrollo suficiente durante el año. Eso yo creo que fue el tema más importante, pero era todo de esperarse, las expectativas son altas. Aún así estoy onceavo en el Campeonato de Pilotos y estoy muy cerca de los próximos lugares, entonces creo que aún así podemos salvar un buen año, pero sin duda a lo largo de la temporada no hemos tenido el ritmo, no hemos estado cerca de donde deberíamos estar, pero somos súper optimistas para lo que vienes; especialmente para la próxima temporada creo que deberíamos ser el equipo que más avance para el próximo año", expuso.

"Es mi mejor momento dentro y fuera de la Fórmula Uno. En el auto con el equipo, llevo seis años ya trabajando con el mismo equipo y creo que la experiencia que tengo en la Fórmula Uno me ha dado esa confianza, tener más tranquilidad y estar un poco más relajado y saber lo que puedo dar cada fin de semana y la confianza que he venido demostrando en los últimos años es gracias a ello, a todo el trabajo que he venido haciendo desde mi primer año en Fórmula Uno", enfatizó.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos