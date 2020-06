Serena Williams revela ser víctima de RACISMO

Serena Williams revela ser victima de RACISMO

La tenista estadounidense ex campeona de Grand Slam, Serena Williams, reconoció que a lo largo de su carrera ha sufrido de discriminación y racismo en diferentes ocasiones, sin embargo, reveló que fueron estas circunstancias lo que la ha motivado para superarse día a día y de esa manera demostrar que es la mejor en el deporte blanco.

Serena Williams

Serena Williams habló sobre su caso

“Estoy orgullosa, siempre he estado orgullosa de ser quien soy, de ser negra, y siento que no sería quien soy, no sería tan fuerte como soy, no sería tan increíble como lo he sido hasta ahora en mi carrera si no fuera negra. Siempre me he apoyado en eso, lo heredé de mis padres”, comentó Williams.

Serena Williams rempió el silencio

En ese mismo sentido, su colega y compatriota Taylor Townsend confirmó que en el deporte blanco, Seren a Williams ha sufrido de maltrato y es molestada por gente que cree que todas las tenistas de color son las mismas personas.

Serena aseguró que existe el racismo en el tenis

“El mundo del tenis no es un lugar unido, perdemos nuestra identidad porque parece que todas somos iguales. He discutido con personas que dicen que soy Coco Gauff; no soy Coco Gauff, pero para esa gente todos tenemos el mismo aspecto, todos ven a una persona negra y suponen que es Venus o Serena Williams, o Sloane Stephens”, lamentó Townsend.

Serena lamentó este tipo de situaciones

Finalmente, la número 74 del mundo en el ranking de la Asociación Femenil de Tenis (WTA) lamentó que esta situación no solo se viva en el deporte, sino en la vida diaria, donde muchas personas son asesinadas solo por el color de su piel. “Esta es nuestra realidad. Sucede todo el tiempo: semana tras semana, cada torneo que juego en los Estados Unidos, en el extranjero, no importa dónde", concluyó.