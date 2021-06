Serena Williams no asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

La tenista Serena Williams confesó este domingo que no competirá en el tenis de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La noticia sorprendió a muchos, pues la estadounidense de 39 años ha logrado cuatro medallas de oro en los últimos cuatro juegos de verano.

Sin revelar los motivos, la ganadora de cuatro oros olímpicos (uno individual y tres de dobles) renunció a la cita olímpica durante la rueda de prensa previa al torneo en Wimbledon.

“No estoy en la lista olímpica”, dijo la menor de las Williams al añadir que “hay muchas razones por las que he tomado esta decisión. No me apetece hablar de ellas hoy, quizás otro día”, añadió la tenista también conocida como la belleza hecha mujer.

Serena Williams en los Juegos Olímpicos

La tenista estadounidense no reveló más detalles de su salida.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Williams perdió en la tercera ronda de individuales ante la ucraniana Elina Svitolina y las hermanas cayeron en la primera ronda de dobles.

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la tenista ganó el oro olímpico en el cuadro individual y en el dobles en el 2000, 2008 y 2012.

Tras ser cuestionada sobre las sensaciones de perderse unos de los Juegos Olímpicos, la tenista estadounidense indicó: “No lo he pensado. En el pasado, ha sido un sitio maravilloso. No lo he pensado, y trataré de no pensar mucho en ello”.

Serena Williams Roland Garros 2021

La tenista que denunció ser víctima de racismo sigue sin poder lograr ese ansiado Grand Slam número 25 que le permitiría igualar a Margaret Court como la tenista con más grandes de la historia.

Y es que la andadura de Serena en Roland Garros 2021 llegó a su fin en octavos de final del torneo tras caer 6-3, 7-5 ante la andadura de Elena Rybakina.

La eliminación de Serena Williams deja la parte baja del cuadro, por donde circula Paula Badosa, sin ninguna tenista del 'top20'. Y es que al no revelar los detalles de su nula participacipación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 todo apunta que esta decisión sería tras su baja en los Roland Garros 2021.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.